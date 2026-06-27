Li Abuja, paytexta Nîjeryayê, û li zêdetir ji 60 bajarên din ên Nîjeryayê, rêpeyivînên Aşûrayê hatin lidarxistin
27 June 2026 - 13:12
News ID: 1832097
Source: kmr.abna24.com
Bi hevdemî bi 10ê Muherramê, merasîmên rêpeyivîn û şînê yên Aşûrayê Huseynî bi beşdarbûna berfireh a Şîeyan û hezkiriyên Ehl-e Beyt (AS) li Abuja, paytexta Nîjeryayê, û li zêdetir ji 60 bajarên din ên vî welatî hatin lidarxistin.
Beşdaran di van merasîman de bi avakirina komên şînê, bîra Îmam Huseyn (S.X) û şehîdên Kerbelayê rêz girtin.
Your Comment