Wêne | Dilnivîsên ku qîrîn dikin!

Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya Ehlulbeyt (s.x) — ABNA — Dilnivîs di van şevan de tenê çend hevokên li ser kaxezê nînin; her yek qîrînek ji dilê gelê ku bi amadebûna xwe di civînên şevane de, evîn, dilsozî û baweriya xwe bi armancên Şoreşa Îslamî re nîşan didin. Destên ku van nivîsan bilind kirine, zimanê axêver ê gel in ku bi peyamên xwe, li ser berxwedana li dijî dijmin, piştgiriya nirxên şoreşê û nûkirina beyeta xwe bi Rêberê Mezin ê Şoreşa Îslamî re israr dikin. Ev dilnivîs, vegotina rastîn a gel in ku amadebûna xwe ne tenê bi dirûşm, lê bi peymana nû ji bo domandina rêya şoreşê û parastina izzet û serxwebûna Îranê wêne dikin.
30 June 2026 - 22:11
News ID: 1833781
Source: kmr.abna24.com
Your Comment