«Rapora wêneyan | Musellaya(Cihe nimêja Înê)Tehranê di amadekariyên mezintirîn merasîma xatirxwestinê ya dîrokî de ye.»
3 July 2026 - 08:55
News ID: 1834679
Source: kmr.abna24.com
Li gorî rapora Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya Ehlê Beytê (s.x) — Abna — Musellaya(Cihe nimêja Înê)Tehranê dest bi amadekariyên dawîn kirine da ku mêvandariya mezintirîn û bişanaztirîn merasîma teşeyî ya dîrokê bike. Armanc ew e ku kapasîteya pêşwazîkirina milyonan kesên ku ji bo xatirxwestina dawîn a bi rêberê şehîd ve ber bi Tehranê tên, were amade kirin.
Your Comment