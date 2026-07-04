[RAPORTA WÊNEYÎ] Hûrgiliyên merasîma xatirxwestinê bi Rêberê Şehîd ê Şoreşê li Musellaya(cihe Nimêja Îne) Tehranê
4 July 2026 - 17:44
News ID: 1835418
Source: kmr.abna24.com
Li gorî rapora Ajansa Navneteweyî ya Ehlê Beyt (e.s.) ـ EBNÂ ـ merasîma xatirxwestina giştî ya bi cenazeyê pîroz ê Rêberê Şehîd ê Şoreşê, ji sibêhê ve, roja Şemî, 13ê Tîrmeha 1405an, bi beşdarbûna beşên curbicur ên xelkê xwedî-şîn ên Îranê li Musellaya Tehranê û kolanên derdorê, bi coşeke mezin birêve diçe.
Wêneger: Zehra Emîrahmədî
Your Comment