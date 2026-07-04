Rapora Wêneyî | Kenarên Merasîma Xatirxwestinê bi Rêberê Şehîd ê Şoreşê re li Muselayê(Cihe Nimêja Înê) Tehranê - 2
4 July 2026 - 19:51
News ID: 1835477
Source: kmr.abna24.com
Li gorî rapora Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya Ehlê Beyt (s.x) – ABNA – Merasîma xatirxwestina giştî ya bi cenazeyê Rêberê Şehîd ê Şoreşê re ji sibeha îro, şemiyê 13ê Tîrmeha 1405ê (hicrî rojî), bi amadebûna tebeqeyên cihêreng ên gelê Îranê yên şînêgirtî li Muselaya(Cihe Nimêja Înê) Tehranê û kolanên derdorê tê lidarxistin.
Your Comment