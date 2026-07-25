Raporê wêneyî / Milyonan zarokên Yemenî bi kêmbûna xwarinê (Sûxwarinê) re têkoşîn dikin

25 July 2026 - 12:31
News ID: 1844676
Source: kmr.abna24.com
Sana’a – Zarokên ku bi nexweşiya kêmxwariniya giran (swûtêxwe) ketine û herwiha pitikên zû-jidayikbûyî (nêres), li beşa lênêrîna taybet û kêmxwarinê ya nexweşxaneya “El-Seb’în” a li paytexta Yemenê, di bin tedawiyê de ne. Lêbelê, nebûna îmkanên bijîşkî, pêvajoya dermankirina wan bi dijwariyeke cidî re rûbirû kiriye.
Wezareta Tenduristiyê ya Yemenê ragihand ku astengiyên li ser Balafirgeha Navdewletî ya Sana’ayê, bandoreke gelekî neyînî li ser sektora tenduristiyê û herwiha rewşa mirovî ya vî welatî kiriye.
Your Comment