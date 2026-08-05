Rapoorta vîzyual (bi wêne/vîdyoyê) / Rêwîtiya wan kesên ku nekarîstî di Arbaîna Huseyn (s.x) de li Tewrêzê beşdar bibin
5 August 2026 - 11:40
News ID: 1848804
Source: kmr.abna24.com
Li gorî Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya Ehlul-Beyt (s.x) – ABNA–Ragihand, merasîma meşa wan kesên ku nikarîbûn beşdarî Erbeyîna Îmam Huseyn (S.X) bibin, di heman demê de ligel bajarên din ên welêt, li bajarê Tewrêzê hate lidarxistin. Ev meş li ser rêya ku ji Meydana Şehîd Beheştî dest pê dike û heta Musellaya(Nimêjgeha) Mezin a Îmam Xumeynî (Q.S.) didome, pêk hat..
Your Comment