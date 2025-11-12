Pîroziya dayikan; xuyangkirina perestinê di dema ducaniyê(hamîleyê ) de

Li gorî Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya Ehlulbeyt (s.x) – ABNA- Pîrozîya Dayîkbûnê; Xuyakirina Îbadetê di Jiyanê de
Pêşgotin
Ev gotar lêkolînek dînî, axlaqî û civakî ye ku di dorê hedîsa Nebî (s.x.a) de tê xebitandin:
«إِذَا حَمَلَتِ الْمَرْأَةُ كَانَتْ بِمَنْزِلَةِ الصَّائِمِ الْقَائِمِ الْمُجَاهِدِ بِمَالِهِ وَ نَفْسِهِ فِی سَبِیلِ اللَّهِ»
(«Dema ku jin mayînde be, ew di qîmeta rojebirê, nimêjker û Cîhadkerê bi mala xwe û cana xwe di rêya Xwedê de ye.»)
Ev peygambergotin, ku di çavkaniyên navdar ên şîayî de wekî Vesâilü’ş-Şîa hatiye şandin, rûmeta bilind a dayîkan di çarçoveya nirx û qadên Îslamê de tê şîroveyîn.
1. Cihê Dayîkan di Çanda Îslamî de
Di bernameya Xwedê de dayîk cihê bêhevî heye. Di nav çanda Îslamî de, dayîk tenê çavkanek jismî nîne, lê balafirehiya ewlehiya afirandina nesl û parastina mirovahiyê ye. Ev hadîs yek ji nîşanên ewlehiya kiryarên xwecî yên jinan di mal û malbatê de ye.
2. Lêkolîna Hedîsê
2.1. Çavkaniyên hadîsê
Ev hadîs di çavkaniyên ku yên girîngtirîn in têne dîtin:
• Vesâilü’ş-Şîa, cild 21, rûpel 451
• Men lâ yahduruhû’l-Faqîh, cild 3, rûpel 483
• Bihârü’l-Envâr, cild 100, rûpel 224
2.2. Sened û rastî
Hedîs ji Îmam Sadiq (s.x) ve hate rivayet kirin û ew jî ji Peygamberê Girîng (s.x.a) re gihîştin. Hemû rîwayetan di navê kesên ewle û dilpak de têne şandin, ku ev rastbûna senedî piştrast dike.
___
3. Mefhûm û Mijara Peygambergotinê
3.1. Peyvên sereke
• «jin mayînde bû»: rewşa xwecî, lê bi xelasiyên giran.
• «wekî rojebir»: şandina xweparêzî û emsak ji bo armanca rûhî.
• «wekî namazguzar»: sabir û risedina jismî di rêya îmanê de.
• «wekî jîhadger»: fedakariya tevahî, bi mala xwe û bi cana xwe.
• «di rêya Xwedê de»: xwestina rızaya ilahî û armanca qurbê.
4. Têşbîh û Nîşanên Tewanalogî
4.1. Wekî rojebir
• Emsak û xweparêzî: Jinê mayînde ji xwarinên helal û çalakiyên destûrdar tenê ji bo saxiya zarokê xwe dûr dibe.
• Berxwedana birçîbûnê: Bi dilserzî û berxwedanê di mehên mayîndayî de rûberû dibe.
4.2. Wekî namazguzar
• Şevbêdari: Jinên mayînde bi kêmtir xew û kêfxweşiya jismî rûberû dibin.
• Sabir û risedin: Wekî namazguzar ku di duaya şevê de dirêj dihewîne, ew jî giraniya mayîndayî bi îman tê digihandin.
4.3. Wekî jîhadger
• Fedakariya can: Ew saxî û canê xwe di xetere de dike.
• Xercê mala: Bi temamî li ser kar û pêvajoyên tibbî girêdayî dibe.
• Meydanê jîhadê: Bedena wê bûye cihê têkoşînê ji bo çandina neslê nû.
5. Dîtinên Fiqhî û Mafî
5.1. Di fiqhê de
• Jinê mayînde hukmên taybet heye di sala ibadetan de.
• Rojê ji wê tê rakirin eger zarar ji bo zarok an dayîk hebe.
• Saxiya dayîk û zarok di hemû hukman de serî ye.
5.2. Mafên dînî û civakî
• Mafê nêfqe û temînê aborî.
• Mafê parastina tibbî û aramî.
• Mafê kêmkirina vexwendinên giran.
6. Encam û Mesajên Civakî
6.1. Guhertina têgîna ibadetê
Ev hadîs dîmenê ibadetê fireh dike û kiryarên xwecî, wekî dayîkbûn, bi qîmet û sevabê tê dîtin.
6.2. Bilindkirina qadê dayîkan
Bi danîna mayîndayî di hevseriya jîhadê de, Îslam rûmeta dayîkan bi xwedayî û pîrozî tê nîşandan.
6.3. Balans di nav maf û pêwîstan de
Vê dîtinê maf û pêwîstan di hev re vedigihîne, ne tenê ji bo jinan, lê jî ji bo civakê tevahî.
7. Têkiliya bi Hadîsan Din
Hadîsên din jî ev mîna peyam dihewînin:
• «Behişt jêrî pêya dayîkan e.»
• «Nekiya bi dayîk ji roje û namazê baştir e.»
Ev hemû bi hev nîşan dikin ku xizmet, parastin û çandina neslê mirovî mezinahiyek ibadetî ye.
8. Bikarhêneriya Nû
8.1. Di qanûnan de
• Destnîşankirina parastinên taybet ji bo jinên mayînde.
• Temîna xizmetên tibbî ya belaş.
• Mezûniya bi maqa û kêmtirîya saetanê kar.
8.2. Di çand û medyayê de
• Pêşxistinê rêz û hirmetê ji bo dayîkan.
• Guherandina dîtina aborî û abzarî ya li jinan.
• Pîroz kirina rûmeta dayîkbûnê di afirandina medyayî de.
8.3. Di rehnamaya malbatê de
• Zêdekirina agahiyê mêrên li ser qadê jinên xwe.
• Pêvajo kirina hevkarî û mafperwerî di bin rûmeta dayîkbûnê de.
Encam
Hadîsa «jinê mayînde wekî rojebir, namazguzar û jîhadger e» ne tenê nasîheta axlaqî ye, lê manifestoyek îslamî ye li ser qad û nirxên jinan. Ev peyam nîşan dide ku:
1. Kiryarên xwecî yên jin di malbatê de ibadet in.
2. Nirx û qadên Îslamî tenê di mihrab û meydanê şerê de ne.
3. Çandina neslê nû jîhadek pîroz û bingehî ye.
4. Divê qanûn, çand û siyaseta civakê bi vê binyadê were avakirin.
Pêşniyaran
1. Têxistina maf û qadên vê hadîsê di dersên mektebî de.
2. Avakirina manifestoyek mafên jinên mayînde li gorî metnên dînî.
3. Rêxistina kursên wisa ji bo mêr û jinên ciwan.
4. Afirandina naverokên hunerî û medyayî li ser vê mijarê.
Çavkaniyên Sereke
1. Ḥurr al-ʿĀmilî, Vesâilü’ş-Şîa, Qum: Muʾessese Âl ul-Beyt.
2. Meclisî, Bihârü’l-Envâr, Beyrut: Dâr İhyâʾi’t-Turâs el-ʿArabî.
3. Kulaynî, el-Kâfî, Tehrân: Dârü’l-Kütübi’l-İslâmiye.
4. Sadûq, Men lâ yahduruhû’l-Faqîh, Qum: Daftere Neşrîyât-ı İslâmî.
