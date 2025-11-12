Sekteretê Giştî yê Hizbullahê: Em çekên xwe bernadin

Li gorî Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya Ehlulbeyt (s.x) – ABNA –Sekreterê Giştî yê Hizbullah Şex Neîm Qasim diyar kir ku ev dev ji çekên xwe bernadin û Hizbullah tenê li herêma başûrê Çemê Lîtanî peymana agirbestê nas dike.
Sekreterê Giştî yê Hizbullaha Lubnanê Şex Neîm Qasim piştrast kir ku kom dev ji çekên xwe bernade.
Şex Neîm Qasim di gotina xwe de anî ziman ku Hizbullah tenê li başûrê Çemê Lîtanî îtîrafê bi agirbestê dike.
Şex Neîm Qasim diyar kir ku divê Îsraîlê ji Lubnanê derkeve, dîlgirtiyan berde û soz da ku avahiyên niştecihbûnê yên li bakurê di tu xeteriyan re derbas nebin.
Şex Neîm Qasim anî ziman ku “Ji mafê me ye ku em tiştekî ji bo berevaniya hebûna xwe bikin.”
/Dawiya Peyam
Your Comment