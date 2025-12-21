Di hevdîtina serokê Federasyona Tekwandoyê ya li gel Ayetullah Remezanî de tekezî li ser girêdana dîplomasiya werzîşê bi gotara navneteweyî ya Ehl-ul

Rapor: Hevdîtina Serokê Federasyona Tekwando ya Îranê bi Ayetullah Remezanî li ser Diploamasiya Werzîşê û Bandora Ehli-Beyt (a.s.)
Çavkanî: Ajansa Nûçeyan a Ehli-Beyt (a.s.) - Abna
Li pey serkeftinên vê dawîyê yên tîma neteweyî ya Tekwando ya Komara Îslamî ya Îranê li qadên navneteweyî, di nav de cihê duyemîn li Şampiyoniya Cîhanê û Şampiyonî li Şampiyoniya Cîhanê ya Ciwanan (U-21), Ustad Hadi Saî, Serokê Federasyona Tekwando, roja Duşemê 24’ê Çile (Çile) ya sala 1404’an (li gorî salnameya Îranê), bi Ayetullah Reza Remezanî, Sekreterê Giştî yê Meclîsa Cîhanî ya Ehl-ul-Beytê (s.x) û endamê Meclîsa Pisporan (Meclîsa Rahberan) re hevdîtin kir û gotûbêj kir.
Rapor û Diplomasiya Çandî (Hadi Saî):
Hadi Saî di vê hevdîtinê de raporek li ser destkeftiyên vê dawî yên Tekwando ya Îranê pêşkêş kir. Wî bal kişand ser rola vê werzîşê di bilindkirina statuya navneteweyî ya welêt de û kapasîteya mezin a werzîşê di afirandina pêwendiyan di navbera netewan de. Wî werzîş wekî yek ji amûrên bi bandor ên dîplomasiya çandî û şaristaniyê binav kir.
Bandora Mezheba Ehli-Beyt (s.x) li Ser Werzîşê (Ayetullah Remezanî):
Ayetullah Remezanî jî, bi tekezkirina li ser statuya gerdûnî ya gotûbêja Ehl-ul-Beytê (s.x), werzîş wekî rûberek bi bandor ji bo ravekirin û pêşkêşkirina çanda Ehl-ul-Beytê (s.x)li asta navneteweyî binav kir.
Wî destnîşan kir ku konseptsiyonên wekî mêrxasî, exlaq, dozdustî (adaletxwazî), giyanîbûn û rûmeta mirovî ku di jiyana (sîra) Ehl-ul-Beytê (s.x)de diyar dibin, dikarin bi riya werzîşê û hebûna şampiyonan li qadên gerdûnî werin veguheztin û bandorek berfireh çêbikin.
Wî zêde kir: “Bikaranîna bi hişyarî ya nav û sîra Ehli-Beyt (a.s.) di pêşbirkên navneteweyî de dikare yekîtiyek kûr di navbera werzîşvanên welatên cihê, nemaze li cîhana Îslamê, de biafirîne û rê ji bo xurtkirina dîplomasiya çandî ya Ehl-ul-Beytê (s.x) veke.”
Dîroka herî dawî, Sekreterê Giştî yê Meclîsa Cîhanî ya Ehl-ul-Beytê (s.x) li ser giyanîbûnê, baweriyê (tevekkulê) û şopandina sîra Mîrê Bewarmendan Îmam Elî (s.x) wekî modela bêkêmasî ya exlaq, wêrekî û edaletê li qadên werzîşê tekez kir. Wî ji berpirsên peywendîdar xwest ku balê bixin ser şan û statuya şampiyonan wekî balyozên çandî û exlaqî yên Komara Îslamî ya Îranê li asta navneteweyî.
Beşdarên Din ên Hevdîtinê:
Di vê hevdîtinê de, Hucat-ul-îslam Ustad Ebdullah Bînaî, Ustad Mihemed Cemşîdî (Sekreterê Giştî yê Federasyona Tekwando), û Ustad Wehîdî (Serokê Şaxa Tekwando ya Parêzgeha Yezdê) jî amade bûn.
………………
Dawiya peyamê/
Tags
Ayetullah Ramazanî
Hadî Saî
Civata Cîhanî ya Ehlî Beytê
Your Comment