Seroka Rêxistina Çand û Têkiliyên Îslamî:Helwestên dawî yên Tramp, mînakek ji şerê şenasiya (şerê fîkrî û medyayî) li dijî Îranê ne

Li gorî Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya Ehl-Ul-Beytê (s.x)- ABNA-Helwestên Tund ên Tramp Mînaka Şerê Şenasiyê (Şerê Derûnî) Ne
Hocet-ul-îslam Dr. Mihemed Mehdî Îmanîpur, Serokê Rêxistina Çand û Têkiliyên Îslamî, di vê postê de li ser toraza X (Twitter) nivîsî:
“Helwestên bêşerm ên Tramp piştî hevdîtina bi Netanyahu re, mînaka eşkere ya israra Amerîkayê li ser projeya ewlehîkirina Îranê û pêşxistina şerê tevlihev bi navenda şerê şenasiyê (naskirinê) li dijî welatê me ne. Şopandina biaqilane ya lîstika dijmin di çarçoveya Berxwedana Tevlihev de, çarçûgeha sereke ye ku di navenda wê de em dikarin li ser komploya ku ji aliyê Washington û Tel Avîvê ve hatiye sêwirandin biser bikevin.”
Divê bê zanîn ku serokê Amerîkayê di van demên dawî de di dema serdana Netanyahu bo Qesra Spî û hevdîtina wan de, xeteriyên li dijî çalakiyên moşekî û nukleerî yên Îranê anîbûn rojevê.
Dawiya Peyam/
Etîket:
Hocet-ul-îslam Îmanîpur
Tramp
Rêxistina Çand û Têkiliyên Îslamî
Your Comment