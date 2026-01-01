Xeyala dijminên xerab ji bo bêewlehîkirin û bêîstiqrara axa ewle ya Îranê tu carî nayê şîrovekirin(cih)

Li gorî rapora Ajansa Nûçeyan ya Navneteweyî ya Ehlebêyt (S.X)-ABNA ـ Sipaha Hazretê Ebulfezl (s) ya Parêzgeha Luristan li dû şehîdbûna Şehîda Ewlehiyê, Emîrhîsam Xodayarî-Ferd, di peyamekê de bi vî rengî destnîşan kir: şehîdbûna bi zordarî (hovane) û mazlûm a vê ciwanê basîcî û birîndar bûna hevalên wî, li dû çalakiya nişk û tund a hêzên ferset-taleb yên girêdayî bi dijmin re li bajarê Kuhdeşt, ku bi têketinê, têgihiştandinê şaş û bikaranîna qada protestoyên gelî hate çêkirin, nimûneyek e ji peywendî, fedakarî û xwe-qurbanî ya basîciyên vê welatê di sazkirina aramî, ewlehî û sabitiyê de.
Nivîsa peyama tesliyê ya Sipaha Hazretê Ebulfezl (s) ya Parêzgeha Luristan li dû şehîdbûna Şehîda Ewlehiyê Emîrhîsam Xodayarî-Ferd bi vî rengî ye:
Bi navê Xwedê yê Dilovan û Dilovanîdar
Em bi giştî gelê Îranê ragihînin ku şehîdbûna bi mazlûmî ya basîcîya dilsoz, birayê şehîd Emîrhîsam Xodayarî-Ferd, ji hêzên parêzvanên ewlehiyê, û her weha birîndar bûna 13 kesên din ji hevalên wî yên basîcî, di dema pêkanîna erka sazkirina aramî û rêzê li astê bajarê Kuhdeşt de qewimî.
Ev şehîdbûna bi mazlûmî ya vê basîcîya ciwan û birîndar bûna hevalên wî, li dû çalakiya nişk û tund a hêzên ferset-taleb yên girêdayî bi dijmin re li bajarê Kuhdeşt, ku bi têketinê, têgihiştandinê şaş û bikaranîna qada protestoyên gelî hate çêkirin, nimûneyek e ji peywendî û fedakarî ya basîciyên vê welatê di danîna sabitî û ewlehiyê de.
Sipaha Hazretê Ebulfezl (s) ya Parêzgeha Luristan ev bûyera bi êş û xemgînî ji malbat û hevalên basîcî yên vê şehîda bilind-qedir re teslî û tebrîk dike û diyar dike ku xewna dijminên xabîs ên gelê Îranê ji bo têkbirina ewlehiyê û ne-sabitkirina axa ewleh a Îranê qet nayê pêk anîn.
Rêxistina Ragihandinê ya Sipaha Hazretê Ebulfezl (s) Luristan
