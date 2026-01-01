  1. Home
Xeyala dijminên xerab ji bo bêewlehîkirin û bêîstiqrara axa ewle ya Îranê tu carî nayê şîrovekirin(cih)

1 January 2026 - 10:02
News ID: 1768444
Hêzên Asayîşê yên Hezretî Ebulfazl (silavên Xwedê li ser bin) ên Wîlayeta Loristanê piştî şehadeta şehîdê ewlehiyê Emîr Husam Xudayirî Ferd daxuyaniyek weşand.

Li gorî rapora Ajansa Nûçeyan ya Navneteweyî ya Ehlebêyt (S.X)-ABNA ـ Sipaha Hazretê Ebulfezl (s) ya Parêzgeha Luristan li dû şehîdbûna Şehîda Ewlehiyê, Emîrhîsam Xodayarî-Ferd, di peyamekê de bi vî rengî destnîşan kir: şehîdbûna bi zordarî (hovane) û mazlûm a vê ciwanê basîcî û birîndar bûna hevalên wî, li dû çalakiya nişk û tund a hêzên ferset-taleb yên girêdayî bi dijmin re li bajarê Kuhdeşt, ku bi têketinê, têgihiştandinê şaş û bikaranîna qada protestoyên gelî hate çêkirin, nimûneyek e ji peywendî, fedakarî û xwe-qurbanî ya basîciyên vê welatê di sazkirina aramî, ewlehî û sabitiyê de.

Nivîsa peyama tesliyê ya Sipaha Hazretê Ebulfezl (s) ya Parêzgeha Luristan li dû şehîdbûna Şehîda Ewlehiyê Emîrhîsam Xodayarî-Ferd bi vî rengî ye:

Bi navê Xwedê yê Dilovan û Dilovanîdar

Em bi giştî gelê Îranê ragihînin ku şehîdbûna bi mazlûmî ya basîcîya dilsoz, birayê şehîd Emîrhîsam Xodayarî-Ferd, ji hêzên parêzvanên ewlehiyê, û her weha birîndar bûna 13 kesên din ji hevalên wî yên basîcî, di dema pêkanîna erka sazkirina aramî û rêzê li astê bajarê Kuhdeşt de qewimî.

Ev şehîdbûna bi mazlûmî ya vê basîcîya ciwan û birîndar bûna hevalên wî, li dû çalakiya nişk û tund a hêzên ferset-taleb yên girêdayî bi dijmin re li bajarê Kuhdeşt, ku bi têketinê, têgihiştandinê şaş û bikaranîna qada protestoyên gelî hate çêkirin, nimûneyek e ji peywendî û fedakarî ya basîciyên vê welatê di danîna sabitî û ewlehiyê de.

Sipaha Hazretê Ebulfezl (s) ya Parêzgeha Luristan ev bûyera bi êş û xemgînî ji malbat û hevalên basîcî yên vê şehîda bilind-qedir re teslî û tebrîk dike û diyar dike ku xewna dijminên xabîs ên gelê Îranê ji bo têkbirina ewlehiyê û ne-sabitkirina axa ewleh a Îranê qet nayê pêk anîn.

Rêxistina Ragihandinê ya Sipaha Hazretê Ebulfezl (s) Luristan
