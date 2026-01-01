Keça Şehîd Silêmanî: Hecî Qasim qehremanekî serdema me bû; qehremanekî ku çîroka wî hîn jî zindî ye

Li gorî rapora Ajansa Nûçeyan ya Navneteweyî ya Ehlebêyt (S.X)-ABNA - Zeyneb Soleymanî di civîna hunermendan û çalakvanên medyayê ya bi navê «Mekteba Hac Qasım» ku êvarê roja Çarşemê li Qada Hunerî hate lidarxistin, bi îşare kirina girîngiya vegotin û narînkirina hunerî ya kesayetiya şehîd Hac Qasım Soleymanî got: armanca vê civînê di rojên salvegera şehîdbûna wî de gotûbêj û hevfikirî li derbarê vî şehîda hêja ye û ji min re şerefeke mezin e ku di nav civîna kesên ferhengî û hêja yên çîrok, vegotin û hunerê de biaxivim.
Wî bi teqezî li ser rola qehremanên di edebiyatê, hunerê û civakê de got: hunermend her tim ji bo gotina çîrokekê û guherandina wê bo berhemeke bimînî, li pey kesayet û qehremanên ku wek magneteke bihêz civakê ber bi xwe bikşînin û gel ber bi sa‘adet û nirxan rêberî bikin. Qehreman di jiyana me ya Îranîyan de her tim rolek girîng lîstine; efsaneyên ku em wan bi forma çîrok an rastî bihîstine, xwendine û carinan dîtine û hewl dane ku rêya jiyana xwe bi qehremanê ku ji wan zêdetir hez dikin re biguherînin.
Zeyneb Soleymanî berdewam kir: şehîd Hac Qasım Soleymanî yek ji qehremanên demê me bû; qehremanek ku ne zirêkê hesinî li xwe kiribû û ne heybeteke efsaneyî hebû، lê gelek caran di şerê dijminan de birîndar bû. Hac Qasım di edebiyata siyasî de hêzek çêkiribû ku li hember komên tekfîrî yên bêrehm, ku bûbûn xewna tirsê ya jinan, keçan û zarokan, rawestiya û bi hemû hêz berxwedan kir.
Wî destnîşan kir: ev hêz ji mekteba Îmam Xomeynî (ra) çavkanî digirt û di bin hînkirinên Serokê Bilind ê Şoreşa Îslamî de mezin bû; hêzek ku li hember dijminê mezin ê mirovahiyê rawestiya، ew şeytanê ku îro xeyala desthilatdariya cîhanê di serê xwe de dixwîne û difikire ku bi qîmarbaziyê dikare ser hemû welatan serdest bibe.
Keça şehîd Soleymanî bi gotina ku Hac Qasım qehremanê çîroka gelek kesên Îranê bû, got: ew rojê ku bi destê xwe yê birîndar ragihand ku kêmî sê meh maneyê da dawîbûna DAÎŞê, û demê ku nameyek ji bo Fermandarê Giştî yê Hêzan nivîsî û dawîbûna kabûsa DAÎŞê li herêmê ragihand, ji bo gelek zarokên şehîdan ên parêzvanên herem jî qehreman bû؛ bi dilovanî wan di xwe de digirt, bi hezkirin bi wan re diaxivî û cihê bavên wan tije dikir.
Wî zêde kir: ji bo gelek zarokên herêmê, Hac Qasım qehremanê çîrokên şevê bû؛ zarokên ku şevan bi tirs radiziyan ku belkî komên tekfîrî li malên wan êrîş bikin. Hac Qasım ewlehî vegerand malên wan.
Zeyneb Soleymanî teqez kir: Serdar Soleymanî qehremanê herî zeminî yê serdema me bû؛ li hember dijmin sîna xwe sipar dikir û li ber hevalan xwe bi xwar û bi hilm nîşan dida؛ tam wek qehremanên çîrokan, lê li ser axê, di nav gelê de û bi berpirsiyariyên bi gelek giranîtir ji pirsgirêkên rojane yên me.
Wî bi îşare kirina li pêla berhemên hunerî piştî şehîdbûna Hac Qasım got: piştî şehîdbûna Hac Qasım û hevalên wî, pêlek mezin a hestên gel di forma fîlm, klîp, muzîk, helbest, nivîs û berhemên din ên hunerî de derket. Li wir me fêm kir ku saet 1:20 ya sibê sifra bimirîtiyê ya askerê çîroka me bû؛ demê ku ev gotin çêbû ku «Qasım hîn jî zindî ye».
Wî berdewam kir: hunermend, kesên ferhengê û medyayê bi rêz hestên gel fêm kirin û berhemên xwe li rêya sitayişa qehreman dan. Ev hevderdkirina hunerî merhemek bû li ser birîna me ya mezin û neteweyî؛ merhemek ku carinan dibû girî, carinan têkçûn, carinan qîrîna tolhildanê û carinan ahê xewna xewnikirî، lê hemû ji yek cure bûn؛ ji cureya hesta pak a gel.
Zeyneb Soleymanî bi îşare kirina berpirsiyariya Binyada Parastin û Weşandina Berhemên Şehîd Hac Qasım Soleymanî got: piştî damezrandina binyada, erkeke giran li ser milên me hat dan؛ ku em nehêlin alama van hestên girîng ên gel bi erdê bikeve. Ji destpêkê ve hewl da ku em ji berhemên hunerî û medyayî yên gel, aqlan û hunermendan bi dilgermî pêşwazî bikin û bi hev re li rêya ronîkirina rê û mekteba şehîd Soleymanî bigerin.
Wî zêde kir: di hemû van salan de, agirê xemê ya Hac Qasım ji dilê gel nekinir û qebareya berhemên hunerî û medyayî jî tu car kêm nebû. Em bawer dikin ku bi hewlên hemû we yên hêja, ronahîya vê rêya bi bereket qet nayê vemirandin.
Di dawiyê de wî got: merasîma îro bahane ye ji bo spasdarî ji hunermend û kesên medyayê yên ku di van salan de ala bîranîna şehîd Soleymanî nehiştine ku bi erdê bikeve û bi berhemên xwe rê û mekteba vî şehîda mezin di civakê de zindî hiştine. Ji hemû kesên ku bi her awayek navê Hac Qasım û qehremanên din ên vê welatê zindî hiştine, bi dilsozî spas dikim.
.............
Dawiya peyamê /
Etîketan:
Zeyneb Soleymanî
Mekteba Hac Qasım
Zeyneb Silêmanî rola bêhempa ya huner û vegotinê di zindî hiştina nav û mekteba şehîd Hecî Qasim Silêmanî de tekezî kir û got: Hecî Qasim lehengekî (qehremanekî)erdî yê serdema me bû, çîroka wî, piştî şehîdbûna wî, di şiklê berhemên hunerî û medyayê de bû beşek ji hesta hevpar û sermayeya neteweyî ya gelê Îranê.
Li gorî rapora Ajansa Nûçeyan ya Navneteweyî ya Ehlebêyt (S.X)-ABNA - Zeyneb Soleymanî di civîna hunermendan û çalakvanên medyayê ya bi navê «Mekteba Hac Qasım» ku êvarê roja Çarşemê li Qada Hunerî hate lidarxistin, bi îşare kirina girîngiya vegotin û narînkirina hunerî ya kesayetiya şehîd Hac Qasım Soleymanî got: armanca vê civînê di rojên salvegera şehîdbûna wî de gotûbêj û hevfikirî li derbarê vî şehîda hêja ye û ji min re şerefeke mezin e ku di nav civîna kesên ferhengî û hêja yên çîrok, vegotin û hunerê de biaxivim.
Your Comment