Berpirsyarê rêberiya îdeolojîk a Heşdê Şe‘bî ragihand؛Erbaîn ji yek merasîmê zêdetir e، ew motora avakirina ji nû ve nasnameya ummeta Îslamî ye

ـ Li gorî rapora Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya Ehlê Beytê (s.x)- ABNA-Hucetulîslam û wel Muslimîn Seyîd Amar Mûsevî، berpirsyarê tewcihata aqîdeyî ya Heşda Şe‘bî، di komela rêzdanê ya mublîganên navneteweyî yên Erbaîna Huseynî ya salê ۱۴۰۴ de ku li bajarê Qumê hatibû lidarxistin، ziyareta Erbaîna Huseynî wekî yek ji ji mezinên bûyerên asrê serdemî yên cîhana Îslamê binav kir û bal kişand ku: ev hereketê mezin a gelî، îro bûye mektebek cîhanî û projeyek perwerdehî û şaristanî (medenî) ya avaker.
Li gorî rapora Ajansa ABNA ji Qumê، Mûsevî bi îşaret kirinê bo girîngiya giran a teblîga dînî di vê hereketê milyonan de، axaftina xwe bi ayetek ji Qur’ana Pîroz dest pê kir û got:
Xwedayê Bilind di Qur’ana Pîroz de dibêje: ew kesên ku peyamên Xwedê radigihînin û ji wî ditirsin û ji tu kesî din ji bilî Xwedê natirsin، û Xwedê bo hesabkirinê têkçûyî ye.
Berpirsyarê tewcihata aqîdeyî ya Heşda Şe‘bî bi gotina ku ziyareta Erbaîn bûye sahneyek bê-mînak di dîroka de, got:
Îro em di mezintirîn karzar û sahneyekê de ne ku dîrok nas kiriye؛ karzarek ku navê wê Ziyareta Erbaîn e. Ev ziyaret êdî tenê fêrzîyek îbadî nîne؛ lê belê bûye mektebek cîhanî، projeyek perwerdehî û çavkaniyek bi bandor li astê navneteweyî، ku ummet ji nû ve ava dike، mirov çêdike û ji nasnameya Îslamî û cihadî parastin dike.
Wî bi balkêşandina ser rola rêberiya dînî di nav vê hereketê mezin de zêde kir û got:
Di dilê vê projeyê de، mijar ne girêdayî bi cîhek taybet an jî nav û sernavek taybet e؛ lê axaftin li ser berdewamî û dirêjahiya rastîn a mekteba peyamberan û berpirsiyariya parastina agahiyê ya zîyaran û nasnameya ziyareta Erbaîn e.
Hucetulîslam Seyîd Amar Mûsevî، hevkariyê ku di navbera rêberiya aqîdeyî ya Heşda Şe‘bî û hawzeyên zanistî yên Komara Îslamî ya Îranê de çêbû، wekî tecrûbeyek bi bandor binav kir û got:
Ya ku di bin siya vê hevkariyê de bi dest ket، hereketek di rêya projeya îmanê ya Sahibuz-Zeman bû؛ projeyek ku ji ziyareta Erbaîn dest pê kir da ku zemînê amade bike bo qiyam û avakirina dewleta Heceretê Sahibul-Emr (Xweda li zuhora wî lez bikê).
Wî berdewam kir û got:
Ev rê ji Kerbelayê dest pê kiriye û armanca wê ev e ku bibe ronahiyek rêber ku li hemû avahiyên û heta li astê cîhanî belav bibe.
Berpirsyarê tewcihata aqîdeyî ya Heşda Şe‘bî di beşekî din a axaftina xwe de، ji ulama dînî yên ku di bernameyên perwerdehî yên Erbaîn de beşdar bûn spas kir û got:
Di rêberiya giştî ya îrşada aqîdeyî ya Heşda Şe‘bî de، em tenê spasdarî û rêzdariya xwe ya qelew û dilsoz ji ulama dînî yên ku di vê projeya perwerdehî de bi me re bûn radigihînin؛ ew piştgirên bingehîn û alîkarên rastîn ên vê rêyê bûn.
Wî bi tewasul bi Hezretê Seyîdûl-Şuheda (s.x) di dawiyê de got:
Xelata van hewlên mezin li cem mewlaya me، Eba Abdillah el-Huseyn (s.x)، parastî ye û em ji Xwedayê Bilind dixwazin ku ev serkeftin، ev rê û ev hevkarî bi domdarî bidome da ku em şertên alîkariya İmam Huseyn (s.x) bigihîjin.
