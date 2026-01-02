Armanca Sereke ya Hikûmeta Emîrul Mûminîn Îmam Elî (S.X): Rehberiya Mirovan ji bo Rizgariya Ruhî û Qirîbûnê Xwedayê

Li gorî Ragihandina Ajansa Navneteweyî ya Ehl-ul-beytê (S.X)-ABNA-Bi rapora Ajansa Nûçeyên Navneteweyî ya Ehl-ul-beytê (S.X)-ABNA
ـ Mamoste Seyîd Mûçtaba Normûfidî, mamostayê Hewza ya Qum û serokê Lêkolîngeha Fiqha Nûjen (Pejûhejgeha Fiqha Mi‘êsir), di gotûbêjî û danişînê xwe re peydakir:
«Têkiliya navbera azadiya gotinê û sînorên meşrûtiya rexneyê bi kiryarên dijî ewlehiya giştî, yek ji bingehîn pirsên fiqha siyasî ye û heta îro jî wekî pîvanek girîng ji bo pîvana meşrûtiya hukûmetan tê hesibandin.»
Sîreyê Îmam Elî (Silav lêbin) di Hikûmet de — Bi dijberên siyasî re çawa rû bi rû bû؟
Mamosta Normûfidî li ser girîngiya ev mijar ax, da got:
“Di her demê hikûmet û rêberan bi dijmin û nêzîkên li dijî xwe re didîtin. Pirsa bingehîn ew e ku pêdivî ye çi şewaz di pêşerojê de were destnîşan kirin. Di mekteba Ehl-ul-beytê (S.X)-de ev pirsa xwedî cihê taybetî ye û bo bersivê divê me vegerînin sîreyê Emîrul‑Mûminîn Îmam Elî (S), ji ber ku sîreyê wî ne tenê raporek tarîxî ye, lê teoriya siyasî ya çalak û rayedar e.”
Ew zêde kir:
“Emîrul‑Mûminîn Îmam Elî (S) bi her kategoriyek dijmin bi şewazên cuda re dilşad bû; ji muzakerê û şopandina fikrî heta karên qet‘î bo parastina dad û perwerdehiya nîzamê Îslamî.”
Ravekirina Îmam Elî (S) bi Hemberî Dijminên Siyasî
Mamosta Normûfidî di tawane ya xwe de nîşan da ku di sîreyê Îmam Elî (S) de sê asta cûda yên dijminan hebûn:
- Dijminên fîkrî — Ew kesên ku tenê li balafiran aqîdeyî diyarîya cuda hebûn, Îmam bi wan re bi rêya têkildarî û ragihandinê (iqna) muamele kir.
- Dijminên siyasî — Ew kesên ku bi biryarên Îmamê nehemdengî li xwe ditî û bi wan bi diyalog û temînê muamele kir.
- Dijminên ewlehî (amniyetî) — Ew kesên ku ewlehiya civakê înkar kirin û Îmam bi çalakîya qet‘î re li dijî wan rawest.
Mamosta Normûfidî tevkiriye:
“Mînakê rûsî ya vê sê asta dijminan, xulq û pêşeroja Îmam bi Xawarij re ye, ku ji dijminiya fîkrî dest pê kir û di encamê de bi şerê berxwedana qoroq di Nehrewanê de bûn.”
Prensîbên Bingehîn yên Rêveberiya Emîrul‑Mûminîn Îmam Elî (S)
Normûfidî di taybettiya ev prinsipên siyasî re got:
“Dad, parastina nîzamê Îslamî, hezkirina mefaʿetê giştî û hêrsîya kerametê mirovî, çar bingehî yên rêberiya Elî ne.
Îmam Elî (S.X) heta li hemberî dijminan jî kerametê mirovî neşopand û carek ne derket ji çarçoveya inṣaf û dad.”
Normûfidî zêde kir:
“Îro jî hikûmeta Îslamî divê ev şewe ya sîreyê Elîyê bingeha xwe bike, da ku navbera azadî û ewlehiya civakê bi hezkirinê were balanskirin; û ji karên silêqeyî û hestîyên neadî parastin were.”
Armanca sereke ya hukûmeta Emîrulmuminîn Îmam Elî (S.X):Rêberî kirina mirovahiyê
Noormefidî di dawiyê de got:
“Armanca sereke ya hikûmeta Emîrul‑Mûminîn Îmam Elî (S.X) rehberiyê mirovên ji bo saʿadet û qirîbûnê Xwedayê bû – û ev armanc divê di hemû tevgera siyasî, çandî û civakî de were nîşandan.
Îro ku şeklên nû yên tehdit û dijminî têk çûn, sîreyê Îmam Îmam Elî (S.X) dikare bernameya qert a amedanî bibe bo hikûmetên dînî, da ku têkçûnên derûnî bi parastina ewlehî û kerametê mirovî were rêkxistin.”
