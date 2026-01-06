Zêdetirî 600,000 xwendekar di sala 1404an de li Îtikafê bûn

Li gorî Ajansa Nûçeyan a Ehlul Baytê(s.x) - ABNA - "Mîkail Baqîri", Rêveberê Giştî yê Quran, Îtret û Nimêjê yê Wezareta Perwerdehiyê, di hevpeyvînekê de bi Komîteya Medyayê ya Navenda Mizgefta Neteweyî re li ser bandorên Îtîkafê li ser kêmkirina zirarên civakî got: "Ger zarok di çarçoveya derfet û rewşên perwerdehiyê yên li dibistanan de werin bicihkirin, zirarên wan ên civakî bê guman dê li gorî wê werin kêmkirin. Ez vê yekê li ser bingeha delîl û statîstîkan dibêjim. Zarokên ku beşdarî çalakiyên Quran, Îtret û nimêjê dibin, ji xwendekarên din pir kêmtir di zirarê de ne." Wî wiha domand: "Yek ji van rewşên perwerdehiyê Îtîkaf e. Îtîkaf yek ji rewşên herî bibandor û bikêrhatî yên li dibistanan e, ji ber ku xwendekar di van sê rojan de her tiştî didin aliyekî û heta di karanîna telefonên xwe yên desta de jî sînordar in û tenê di demek diyarkirî de wan bikar tînin." Bernameya perwerdehiyê ji bo parastina bandor û bandora xwendekarên di tecrîdê de Rêvebirê Giştî yê Quran, Etrah û Nimêjê yê Wezareta Perwerdehiyê zêde kir: Di van sê rojên jiyana mizgeftê, jiyana manewî de, digel mamosteyên perwerdekirî û ciwanan, bandora wê li ser zarokan bê guman ji xeyalê wêdetir e. Yek ji dezavantajên salên berê ew bû ku me piştî tecrîdê kêmtir bala xwe da parastina van zarokan. Di pêvajoya îsal a hatî çêkirin de, hemî zarokên ku li Norino hatine qeydkirin endamên kanala tecrîdê û moda firînê ne. Bagheri tekez kir: Nîvê zarokan hîn li Norino nehatine qeydkirin ji ber ku wan bi rêya rêxistinek û mizgeftekê beşdarî tecrîdê bûne. Hewldana me ew e ku em zarokan bi rêya rêvebirên dibistanan û mamosteyên perwerdehiyê teşwîq bikin ku bi rêya Norino ji bo tecrîdê qeyd bikin ji ber ku ew ê bandorê li ser qeyda wan a perwerdehiyê bike û wan di warê parastin, bandor û bandora wan li ser hevalên xwe de biparêzin û bikar bînin. Xwendekarên ku di tecrîdê de bûne wekî hêzên ku rewşê fêm kirine û bandor kirine û dikarin bandorê li hevalên xwe bikin. Wî derbarê amarên xwendekarên ku di tecrîdê de bûne de bi bîr xist: Li gorî amarên parêzgehê, nêzîkî 560 hezar xwendekar beşdarî tecrîda xwendekaran bûne. Tê payîn ku ev xwendekar, digel xwendekarên ku wekî malbat an bi serê xwe beşdarî tecrîdê dibin, dê ji 600 hezarî derbas bibin. Em hêvî dikin ku em karibin wan biparêzin û perwerde bikin û kapasîteya wan bikar bînin da ku bandorê li hevalên xwe bikin. Bagheri zelal kir: Amarên me heta şeva duyemîn a tecrîdê nêzîkî 565 hezar xwendekarên ku bi komekê beşdar bûne ne û amarên rast ên takekesî hîn ne berdest in, lê niha ku tecrîd bi dawî bûye, amarên rasttir û rasttir dikarin werin peyda kirin. Navenda Mizgefta Neteweyî li ser vekişîna xwendekaran dixebite Wî derbarê karanîna kapasîteya mizgeftan ji bo vekişîna xwendekaran û naskirina wan bi mizgeftê re got: Yek ji pirsgirêkên salên berê, nemaze sala borî, nebûna mizgeftan ji bo xwendekaran bû. Carinan, xwendekar, rêvebir û berpirsên me di odeyên nimêja dibistanê û heta di salonên werzîşê de vekişînan li dar dixistin. Îsal, Navenda Mizgefta Neteweyî hat ser kar û ji xwe re slogan danî ku "tu xwendekarek bê mizgeft namîne." Wî wiha domand: "Pêşbîniya me ew e ku îsal xwendekar bê mizgeft namînin, lê ji ber ku me hîn encam û zirarên gengaz encam nedaye û destnîşan nekiriye, em nikarin li ser pêkanîna vê dirûşmeyê di qadê de şîrove bikin. Ji bo vê yekê, me du gav avêtin; yekem, me çend meh berê baregehek ji bo lidarxistina vekişînan li herêma xwendekaran ava kir, ku hêmanên cûda yên li derveyî perwerdehiyê jî di nav xwe de digirt. Rêya din pisporên me ne, li her herêma perwerdehiyê rêberê Îtikafê me heye ku pisporê me yê Quranê ye û mizgeftên ku ji wê rêyê bijartine da nasîn. Wî zêde kir: Me navnîşa mizgeftan da Navenda Mizgefta Neteweyî, ji hêla din ve, Navenda Mizgefta Neteweyî taybetmendiyên ji bo Îtikafên xwendekaran destnîşan kir. Me hewl da ku ji her du aliyan ve biçin û ji zarokan re mizgeftên ku li gorî hewcedariyên wan in peyda bikin. Me Îtikaf bi jiyana bi ayetan di meha Remezanê de girêda Wî li ser bernameyên Îtikafê yên xwendekaran got: Me çar komên xebatê di bin Îtikafa xwendekaran de ava kirin, yek ji komên xebatê naverok bû, ku berpirsiyariya Rêxistina Propagandayê û Rêxistina Dar el-Quran bû. Van kesan li gorî hewcedarî û pirsên zarokên îroyîn ji bo van sê rojan pênc ayet hilbijartin û pirtûkek bi navê "Moda Firînê" hate amadekirin. Ev pirtûk bi tîraja 120,000 cildan hate çapkirin û bi beşdariya rêxistina Dar el-Quran ji parêzgehan re hate peyda kirin. Ev pirtûk li mizgeftên ku xwendekar lê hene hatin belavkirin. Rêvebirê Giştî yê Qurana Pîroz, Malbat û Nimêjê yê Wezareta Perwerdehiyê diyar kir: Em dixwazin vekişînê bi jiyana bi ayetan re di meha Remezanê de girêbidin, di rastiyê de, ketina zarokên vekişînê dê bi vê rêyê be. Di rastiyê de, zarok bi çîrok û meselan ji 3 heta 5 ayetan jiyan û wan fêr bûn, û piştî ku wan jiber kirin, em ê di tevahiya meha Remezanê û Şabanê de bi ayetan re bijîn. Ezmûn dê heya 2 rojan piştî vekişînê neyên lidarxistin.
Piştî vekişînê 2 rojan azmûn nayên lidarxistin
Baqirî derbarê rewşa bernameya xwendekaran di sê rojên vekişînê de got: Du celeb azmûnên sê mehan hene: azmûnên dawîn û azmûnên navxweyî. Ezmûnên dawîn li ser bingeha karmend û neteweyî têne plankirin û bi tu awayî nayên lidarxistin, û nayê dûrxistin ku ew li hemî parêzgehan werin lidarxistin. Me her weha dersa azmûnên navxweyî ya ku ji hêla Wezîrê Perwerdehiyê yê Birêz ve hatî îmzekirin belav kir da ku du roj piştî vekişînê azmûn neyên lidarxistin. Raport nîşan didin ku parêzgehan dibistan û herêmên xwe jî agahdar kirine ku azmûnên 16 û 17-an bi teqezî nayên lidarxistin. Her weha, bernameyên dersê yên ku di polê de têne pêşkêş kirin dikarin ji bo xwendekarên di vekişînê de jî werin dubare kirin.
................
Dawiya peyamê/
Etîket
Vekişîn
Perwerde
Your Comment