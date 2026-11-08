Li gorî Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya Ehl-ul- Beytê (s.x) – ABNA – Bi sed hezaran karker li Fransayê daketin kolanan da ku li dijî zêdebûna xercên jiyanê nerazîbûna xwe nîşan bidin. Sendîkayên karkeran û komên xwendekaran ji bo meşeke fermî li navenda Parîsê banga beşdariyê kiribûn, ku bi dirûşma "Li dijî xercîn giran ên jiyanê û piştgiriya ciwanan" hat lidarxistin.
Ev yek di demekê de ye ku rayedarên Fransî lidarxistina vê kombûnê qedexe kirine. Wezîrê Karên Hundir ê Fransayê Laurent Nunez ragihand ku ji bo dabînkirina ewlehiyê di dema xwepêşandanan de, 70 hezar polîs û karmendên ewlehiyê li seranserê welêt hatine bicihkirin. Xwepêşandan bûn sedema pevçûnê di navbera xwepêşander û polîsan de.
Dawiya Peyam/
Your Comment