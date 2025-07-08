Vîdyo | Muherrem li derdora Beyrûtê; Gelo gefên Îsraîlê rê li ber kombûnên şînê digirin?

8 July 2025 - 21:37
News ID: 1705952
Li gorî rapora ajansa navneteweyî ya Ehl-ulbeytê(s.x) — ABNA — Cemên şîn û şîngeh li deh rojan yekem a mehê Muharremê bi şêwazekê rûmetdar di herêma şîʿeyan de li Dâhiyê Başûrê li bajarê Beyrutê, paytexta Libnanê,merasîmên şînê bi awayekî mezin hatin lidarxistin. Xelkê vê herêmê li ber kameraya Ajansa Nûçeyan a ABNAyê bersiva pirsa gelo gefên Îsraîlê rê li ber beşdarbûna merasîmên Îmam Huseyîn (S.X) digirin? dan û bi çi şiklî bersiv dan...
Tags
Beyrut
Libnan
Dâhiyê Beyrutê
Mehê Muharrem
Şîngeh û aşıtiya Huseynî
Aşûra ya Huseynî
Your Comment