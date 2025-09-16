Vîdyo | Zarokekî Filistînî ku ji ber koçberiyê westiyayî, di otomobîlê de radizê

Li gorî Ajansa Nûçeyan a Ehlul Beyt (S.X)- ABNA- Zarokekî Filistînî ku ji ber dorpêça wêranker û komkuj a Îsraîlê li Xezzeyê bê cih û war mabû, ji ber nebûna stargeh û cihekî bêhnvedanê, neçar ma ku li ser otomobîlekê razên. Wêneyên vê dîmena bi êş ên ku hatine weşandin careke din kûrahiya karesata mirovî ya li Xezzeyê nîşan didin, ku zêdetirî milyonek kes lê koçber bûne û zarok qurbaniyên herî mezin ên şert û mercên dijwar û nemirovane yên dorpêçê ne.
16 September 2025 - 16:34
News ID: 1727645
