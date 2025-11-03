Serokê Şoreşê: "Birîna piştgirî ji rejîma Sîhyonîst, şertê pêşîn ê her guhertineke di têkiliyên Amerîkayê de ye"
Li gorî Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya Ehlul Beytê (s.x)- ABNA- Serokê Şoreş ê îro sibehê got: "Amerîkayî carinan dibêjin 'Em dixwazin bi Îranê re hevkariyê bikin'. Hevkariya bi Îranê re, li gel berdewamiya piştgirîya Amerîkayê ji rejîma mal'ûn a Sihyonîst û hebûna bingehên leşkerî yên Amerîkayê û destêxistina wan li herêmê, mimkin nîne."
3 November 2025 - 20:41
News ID: 1746266
Your Comment