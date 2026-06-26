Vîdyo | Merasîma şînê ya Aşûraya Huseynî li Navenda Îslamî ya Moskowê

26 June 2026 - 19:31
News ID: 1831647
Source: kmr.abna24.com
Li gor raporê Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya Ehlê Beyt (S.X) – ABNA – Merasîma şîngirtinê ya Eşûraya Huseyînî bi amadebûna «Kazim Celalî» qasidê Komara Îslamî ya Îranê li Rûsyayê, Hucet-ul-Îslam wel-Muslimîn «Mehdî Bextawar» serokê Navenda Îslamî ya Moskowê, Dr. «Ebdurreza Raşid» şêwirmendê çandî yê Komara Îslamî ya Îranê li Rûsyayê û hezaran ji evîndarên Ehlê Beytê Îsmet û Tefretê aleyhimus-selam li Navenda Îslamî ya Moskowê ya li paytexta Rûsyayê, pêk hat.
Your Comment