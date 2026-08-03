«Vîdeo | Hêsreta mezin a çûyîna(terk kirina) bo ziyarata Îmam Husên (s.x)»

3 August 2026 - 23:22
News ID: 1848324
Source: kmr.abna24.com
«Ajansa Nûçeyan a Ehl-ul-beytê (S.X)- ABNA -Riwayetên Ehlulbeytê (s.x), ziyarata Îmam Husên (s.x) wekî yek ji mezintirîn firsendên manewî ji bo bawermendan bi nav kirine; heta radeya ku devjêberdana vê zêyarê, ligel hebûna şiyana cîbicîkirina wê, dibe sedema bêparbûna ji bereketên zêde û hêsreteke giran li roja qiyametê. Li hemberî vê, ziyaratvanên Seyîdul-Şuheda (s.x) xwedî ewqas cihe û kerametê ne ku heta firişteyên îlahî jî ji bo wan daxwaza lêborînê dikin.
Axavtin: Huccetul-Îslam Ferahzad»
Your Comment