Adabên mêvanî bi çeşniya wahiyê: Çawa mêvaniyên me bi ronahiyê tînin?"

**Rojnameya Navneteweyî ya Ehl al-Bayt (S.X)– EBNA- Mehman keseke ye ku li ser kesek din tê û ji wî re bi xwarin û amûrên din amade dikin. Dema ku gotinê ser mihemanî tê, xwarin û amade kirin ji alîyê wan û hûrmêt û bîrûsk çêkirin ji alîyê miheman ji bo xalî dikare wateyên pêwendîdar be.
Pêdivîtiya Hûrmêt û Xwiya Mehman
Be civakê, gava herî giring di miheman-nivîsiyê de hûrmêtê miheman e; çimkî h tarafê xwarin û xwarinê, gerçin li ciwan, lê berê ku ciwanê miheman ji xwarinê ya materyal û xwarinê rûna rengîn fêkî bide, rûh û serê miheman e ku ji têkiliya û hûrmêtê ya miheman/xwendav biya.
Ji ber vê wateyê, li ser hûrmêtê miheman (li gorî cih û şahsatîya civakî yê wî) kî soddan dibe, û ji mihevaniya dibe ku ji her tişt û her çend bi hûrmêt nekin. (1)
Salam û həstətiya mihemanan di heman dema mihemanî de hinekî rûmet e; çimkî yêk ji amûrê reşandina pêwendiyê di navbera du kesanî, bi taybetî kesên ne nas, salam û hestîtiyê ye. Ji ber vê wateyê, fêrishtiyan wek mihemanên ne nas ên Hazretî İbrahim (ع), berî her gotinê, salam û hestîtiyê bişînin û serê wî hatin. (2)
Îkram di Mehman-Nivîsiyê de
Saxawet di Mehman -nivîsiyê de tiştê herî binkar e; ji ber vê, Hazretî İbrahim (s.x) ji bo çend mehmanan serwazî jîd kaşikek pîroz dike û goştê wî rûşîk dike û bi taybetî bi bûçî divî ji mihemanan pêşkêş dike. (3)
Yek ji meningên mezkûreyî ye ku mihevaniyê ya mezinahiyê miheman û bîtavkê bide, bi berfirehî dike û ji alîyê wî, bîne bîtavkê de xwarina taybetî amade bike. Hîn bîrekar dibe ku li ser mihemanan xebitî bi awayê kesek xizmetkâr bi mihemanan xebitîne, da ku vê jore yaxwaya xwe ser miheman de destnîşan bike û haqê mihemanî biwe.
Di navbera wan ku xwarinê girtin û kewe jê bide, xweşest e ku wêdîyê yê mihevaniyê bi xecula mihemanan patiye. Piştî ku mihevaniya taybetî hatine, mihevaniyê ji mihemanan besîge dike ku ji xwarinê a bikin.
Alîkarîya Miheman
Ji bonêngêda, mihemanê dîrok e ku mihevan ji xwarinê ya amade yê bide û bi awayê biyar dibe ku jê bîr nekin, û hîna mihevaniya xwe bi awayê binirxî ye ku ne mihemanan parçû diçe. Ger mihevaniya çend tê nêzim, mihemanê ya dîrok e ku hestiniyekan wî pêwîst dike ji bo hîna xwedê.
Piştî ku mihevaniyê ji xwarinê bi berdeve, wateya li vexliye li malê hucre xwe işfarî nake. Mihemanê neîkêşer bi wan re dilsoz ye, an ku mihemanê din in, pêdivîtiya hûrmêtiya xwe bibîne.
Xwedê di nav êdî de pêşan dike ku gelê navçeya Nasrê ji miheman-nivîsiyê Hazretî Musa (s.x) û Xizr (s.x) berdide, û wan jî bêyî şikêlet ne xizmet nakin. (9)
Ji ber vê wateyê, bi alîkarîya dasî, mihevaniya pêdivî dike ku mihemanan pêşîn bide.
Di dawiya vê gotineyê de, germên xweyî bi hev nekin; çimkî fîkî yahevtiyê yên balafir pêroşe çi qebûl heye û ka tişt çend ku hîn e giring e.
