Fermanek girtina serokê Taliban û Serqezayê Dadwerên Wê ji hêla Dadgeha Cîhanî ya Lahayê (Dadgeha Cîhanî ya Dijî Cinayetên Şerî) ve hatî ragihandin.

Li gorî rapora ajansa navneteweyî ya Ehl-ulbeytê(s.x) — ABNA — Dadgehê Cîhanî ya Dijî Cinayetên Şerî (ICC) ragihand: Şandeya duyem a pêş-dadgeha vê dadgehê li ser rewşa Efxanistanê, fermana girtina Hebetullah Axundzade, serokê Taliban û Ebdülhakîm Heqani, serqezaya dadweran ya hukûmeta serparastê Talibanê, berdaye.
Ev du kes ji 15ê Tebaxa 2021 (24ê Mordada 1400) heta nuha bi awayekî rastî kontrola Efxanistanê li destê xwe digirin.
Dadgehê Cîhanî diyar dike ku li gorî encamên lêkolînên xwe, sedemên mantîqî hene ku nîşan dide ev kesan bi fermandan, teşwîq an hevsengkirinê, ji aliyê wan cinayetên dijî mirovan çêbûne, bi taybetî "zilmê li ser bingeha cinsiyetê."
Qurbanên van kiryarîyên jin, keç û wan kesan in ku wek “piştgirên jin û keç” têne nas kirin.
Ev dadgeh jî dibêje ku ji demê ku Taliban dest kontrolê girt, siyaseta rêveberiya rêkxistî hate cîhan ku bi wan kesane mafên bingehîn ên mirovan û azadiyên eslî yên civakî yên Efxanistanê berdewam têkildar dike.
Di nav wan kiryarîyan de, kuştin, girtin, têkoşîn, tecavuz, û vebijartina bêtaybetî hene. Taliban bi taybetî jin û keçan ji mafên wisa wek fêrgeh, taybetmendiya xwe, jiyana malbatî, azadiya vegerê, axaftin, fikir, hiş û olê asteng kirine.
Dadgehê Cîhanî jî destnîşan kir ku zilm li ser bingeha cinsiyetê tenê bi têkoşîna rastîn nehatî têkildar, lê her weha şêwazên avahî û çarçoveyên civakî yên ziyanê jî di vî têgîna de têne qebûl kirin, wekê binketiya normên cûda-parêz a civakî.
Ji ber vî raporê, her çend ev fermandaran hate belavkirin, dadgeh biryar da ku ji bo ewlehiya qurbanan û şahîdan, naveroka tevahî ya vî fermana niha veşêre, lê ragihandina giştî ya belavbûna fermana wisa hatî xwestin da ku dad û îqdamên din ên vê cinsî cinayetên bêrawestî bikare bigire.
Tags
- Taliban
- Serokê Taliban
- Efxanistan
- Xorasân
- Dadgehê Cîhanî ya Dijî Cinayetên Şerî
