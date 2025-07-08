Nîşanên hejîn û şevqê Huseynî di meclîsên şîʿeyan a Moskowê de + vidyo

Li gorî rapora Ajansa Navneteweyî ya Ehl-ul-beytê (s.x) — ABNA— Muharremê vê salê li Rûsyayê bi awayekî cuda ji her demê pêşve çû. Şagirtên mekteba Eba Ebdillah (s.x) li welatê bakurê avahiya şevq û agahiyê Huseynî guherandine be sahneya hevpeyvanî û hevdîtinê bi gelê Îranê, da ku nîşan bidin fêhmkirina wan ji dersên qiyama Aşûrayê — wek "li aliyê rast bidin" û "di ber hemû zilmê de bisekin" — bi awayekî çêwî digerîne.
Ev kesên ku dilê wan bi mekteba Eba Ebdillah (s.x) ye, bi tevlêbûna şewqdar di merasimanê sinezêdan û şîngehên deh rojan yekem a mehê Muharremê de — di mizgeft û huseniyan li Moskow û bajarên din ên Rûsyayê, bi taybetî bajarê şîʿeyên Derbend — bi bi rêz û bi hewayê dil, bîra şehîdên agresyona leşkerî ya rejîma sîyonîstî ya li ser xaka Îranê hat girtin. Ew bi gotina "Lebeyk", bi Serokê Mezin a Şoreşa Îslamî re peymana hevpeyvanî û di nav berxwedana dijî zilmê de, bi pîrozî dan.
Ji nav 150 milion kesên Rûsyayê, li gorî hesaban, nêzîkî 30 milionê wan Muslim in û wekî her cîhanê, hezkirina wan ji mekteba Eba Abdullah al-Huseyn (as) ji ber rastxwazî, azadî, fedaîtiyê û dadperweriyê ye.
Di bernameya şerê 12 rojî ya dawî ya rejîma sîyonîstî dijî Îranê de jî, Muslimên Rûsyayê, her weha yên Ahlê Sûnneta û Şîʿeyê, li aliyê gelê Îranê standin û dengê dadperweriya Îranê bilind kirin.
Merasimên şîngehê ya Serok û Sersala Şehîdan li her gund û bajarê vê welatê jî nîşanê hevpeyvanî û rastxwazî bûn.
Berçavkirin (Tags):
-
Rûsya
-
Moskow
-
Merasima şîngehê Huseynî
