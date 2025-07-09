  1. Home
"Pakistan qet rêjîma siyonîst bi Fermî nas neke."

Wezîrê federal ê Pakistanî tekez kir: Pakistan di tu şert û mercan de rejîma Siyonîst bi Fermî nas neke.

Li gorî Ajansa Nûçeyan a Ehlul Bayt (S.X) - ABNA - "Tariq Fazil Cuhderî", Wezîrê Federal ê Hikûmeta Pakistanê, di hevpeyvînekê de li bernameya Geo News got: Welatên Ereb Peymana Birahîm qebûl bikin an nekin, Pakistan di vî warî de xwedî helwestek zelal û neguherbar e; em Îsraîlê bi Fermî nas nakin.

"Tariq Fazil Cuhderî"diyar kir ku ev siyaset ne tenê ya hikûmetê ye û got: Ev biryara tevahiya miletê Pakistanî ye û em ê heta bi qasî îyotayekê jî jê dûr nekevin. Tu hikûmetek Pakistanî nikare li dijî îradeya milet gavekê bavêje.

Di berdewamiya vê bernameyê de, Nisar Jatt, yek ji serokên partiya Tehreek-e-Insaf, jî bi vê helwestê re li hev kir û diyar kir: Di navbera hikûmet û muxalefetê de li ser nenaskirina rejîma Siyonîst lihevkirinek tevahî heye û ev siyaset di berjewendiya giştî ya gel de ye.

