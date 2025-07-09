"Xaxam Hamamî Lalezar: Hevserokîya neteweyî ya Îranê refîkên dîl dibe / Bêkarbûna armiya civakî ya ku di dînên tevhîdî de tê bikar anîn, haram e."

Li gorî Ajansa Nûçeyan a Ehlul Baytê (S.X) - ABNA - Rebî Yunis Hamami Lalêzar, rêberê olî yê Kelîmîyên Îranî, roja Çarşemê 8ê Tîrmehê sibehê, di konferansa neteweyî ya "Olên Îlahî û Pirsgirêka Dagirkirina Siyonîst û Rojavayî ya Îranê" de ku li Hola Allamê Caferî ya Enstîtuya Lêkolînên Çand û Ramanên Îslamî hate lidarxistin, bal kişand ser girîngiya aştiyê di hînkirinên olên îlahî de û got: Mirovan her tim aştî û aramî xwestiye, û armanca hevpar a hemû olan ew e ku li cîhanê aştî û ewlehî ava bikin.
Bi îşaret bi dabeşkirina şer di Cihûtiyê de, wî zêde kir: Di Cihûtiyê de, şer dibin du kategoriyan: şerên mecbûrî û yên bijarte. Di Şerê 12 Rojan de, bi hincetek derewîn êrîşî Îranê kirin, û general û zanyarên elît ên Îranî bûn hedef.
Rebî Hamami wiha domand: Bi rêberiya Rêberê Şoreşê û bi amadekariyên ku di salên berê de hatibûn kirin, yekîtî û hevgirtina neteweyî careke din eşkere bû. Di vî şerî de, milet ji desthilatdaran bêtir bi awayekî çalak tevgeriya û li ser bingeha çand û şaristaniya kevnar a Îranê, nîşan da ku tevî cudahîyên di çêjan de, tu Îranî dê welat û hevwelatiyên xwe nefiroşe dijmin û dê gavekê li dijî welatê xwe neavêje.
Daxuya kir ku parastina welat ji hêla miletê Îranê ve hêjayî spasdariyê ye û got: Îraniyan di vî şerî de nîşan dan ku ew ji parastina welatê xwe bêxem nînin. Çanda me ya olî dibêje ku yek ji armancên afirandinê zêdebûna mirovan û naskirina Xwedê ye. Hemû mirov ji heman kokê ne û tunekirina mirovekî wekhev e bi tunekirina hemû mirovahiyê. Ji ber vê yekê, divê tu kes ji rijandina xwîna mirovan bêxem nemîne.
Serokê olî yê Kulîmên Îranî zelal kir: Miletê Îranî ji parastina xwe bêxem nebûye û eşkere ye ku heke kapasîteya parastinê ya welêt tunebûya, dijminan qet agirbest pêşniyar nedikir.
Derbarê pêşketinên zanistî yên Îranê di warê atomî de, wî wiha domand: "Em li dû bombeya atomî nebûn, lê tevî vê niyeta aştiyane, êrîşî me kirin. Tu welatekî red nekir ku di warê atomî de alîkariya Îranê bike, û hemû destkeftî encama hewldanên ciwan û elîtên Îranî ne."
Rabî Hemamî Lalehzar tekez kir: "Divê dijmin ji êrîşa li ser navendên atomî yên Îranê xwe serketî hîs nekin, ji ber ku ev navend dê bi hêz û kalîteyek çêtir ji nû ve werin avakirin. Bi baweriya hemû olên yekxwedayî, karanîna çekên qirkirina girseyî qedexe ye û çekên weha rewa nînin."
Dema ku nerazîbûna xwe ji performansa saziyên cîhanî yên li hember Îranê anî ziman, wî got: "Bawerî bi rêxistinên navneteweyî nayê kirin, ji ber ku wan êrîşên li ser Îran û navendên atomî şermezar nekirin. Welatên Ewropî û Rojavayî li heman aliyê Amerîkayê bûn, lê kerema Xwedê hişt ku hêz û otorîteya Îranê were nîşandan û dijmin ji kiryarên xwe poşman bibin."
Rêberê olî yê Kelîmeyên Îranî her wiha bal kişand ser dîroka aştîxwaz a miletê Îranî û got: "Di 300 salên borî de, Îranê tu şer dest pê nekiriye û her tim nîşan daye ku ew li aştiyê digere. Di nav welêt de, olên cûda bi aştî û rêzgirtinê re li kêleka hev dijîn, ku yekîtî û hevgirtina neteweyî nîşan dide."
Di encamê de, wî bal kişand ser amadebûna parastinê ya miletê Îranî û destnîşan kir: "Em li şer nagerin, lê em ê tu carî bêparastin nemînin." Di navbera miletê Îranî û hêzên çekdar de yekîtî û yekparçeyiya neteweyî heye, û em hêvî dikin ku bi avakirina eniyek berxwedanê ya gerdûnî ji hêla miletan ve, em ê aştî û aramiya cîhanê bi dest bixin.
