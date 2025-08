Destpêka proje ya meydanî ya karwana esîretî qîzên Peygamberî(silav liwî û ehlê Beyta wî be ) bi beşdariyê jinên ji neteweyên cûda dest pê kir.

Li gorî rapora nûçegihanê çandî yê Ajansa Navneteweyî ya Ehl-ul Beytê (s.x) -ABNA-Dawûd Menafîpûr, Sikretrê giștîye Koma Cîhanî ya Hazretê Eli Esxer (s.x), di civîna rojnamevanan a yekşemê de, bi referansa hêza kevneşopî ya çanda Kerebela, ragihand ku projeya nû ya bi navê “Karwana Esîretî Qizên Peygamber (s.x)” li ser bingeha rêwîtiya Erbaînê dest pê kir.

Ew di destpêka axaftina xwe de, bi kêmî referansa mezinbûna têkoşîna cîhanî ya “Şîrxoarên Huseynî” û beşdariya 8 milyon jinan û rolê wan di vê bûyerê cîhanî de, got ku Kerebela yek pergala jiyanê û sermayeya nîşaneyê ye ku nasnameya Şî‘îyê heta demê Zîhûrê biparêze.

Ew zêde kir: “Heke Aşûra roja şer a Sîdê Şehîdan (s.x) bû, Erbaîn cîhê serkeftina Hazret Zeynêbê Kubra (s.x) ye; esareke ku di dîrokê de, bi gotina wî, têkoşîna Benî Umeyye hat şikestin. Lê gelek aliyên wê hîn jî, bi taybetî rolê jinan û qizên Peygamber di radestkirina peyama Aşûrê de, têne negihanîn.”

Sikretrê giștîye Koma Cîhanî ya Hazretê Eli Esxer (s.x)jî diyar kir ku gotinên kevn ên derbarê Eşûrê nekarin hemû rastiyên wê bêyî qesem vegihînin. Ew jî vî tiştê pêşniyar kir ku niha kar û xebata hunerî û wêneya Aşûrê di cîhanê de pêdivî ye. “Niha cîhan ne tenê divê bibîne lê her weha his bike û dirêj bike,” got Menafîpûr.

Ew bêyanî kir ku Xwedê li plânê xwe ji ber heya zêdeyîya jinan di Kerebela de ji bo ragihandina rêya rastî ya Seyîdê Şehîdan (s.x) fayde kir. Li ser hûnerekî mezin ku bi beşdariya jinên ji neteweyên cûda tê xebitîn, wî xebatê vekir, ku di nav de şûna 40 rojan esîretî Ehlê Beytê (s.x) bi şêwaza şînasînê tê nîşandan.

Pêşîn daxwaz û tomar ji bo beşdarî di demê Fatimiyê de dest pê dike. Armanca wan vê projeyê ye ku rastî û belgeyên bûyerên ku dikarin derdora têkoşîna hêsan û xemgîn a rêwîtiya Arbaînê betalkirin, nîşan bide.

Pêdivîyên vê projeyê tevî şûna ku dê şûna agirandinê ya xanîyan, guhdariyê ya simvolîk a esîran ji Îranê (Tehran), girêdan û zencîrkirina karwana jin û zarokan, sersûrya esîran li ser heştên xwe, beşdariya kesên wekî leşkerên hukûmetê bi amûrên karwanî û şerî, şînasîna şewq û merakê giştî ji bo temaşayê esîran, û di dawi de girêdana vê karwanê bi rêya piyada di rêwîtiya Arbaînê ya Kerebela de.

Ew zêde kir: “14 sed sal piştî vê esaretê xwînî, niha jinên cîhanê xwe li vê qafileyê bi daxwazê xwe radigirin da ku xwe bi têcrubeyekî cuda û hisî bikişînin; têcrubeyek ku dikare bihayeta berxwedana Hazret Zeynêb (s.x) bi dilan re bigihîne.”

Menafîpûr jî ron kir ku armanca çandî û perwerdehiya vê projeyê mezin e, û heke em Erbaînê wekî serkeftina Hazret Zeynêb (s) bistînin, jin li Arbaînê mêvanê vê dîroka rastî ye. Heke Zeynêb Kubra (s.x) nayê nîşandan, Zîhûra Mehdî jî ê nehate, û têgihiştina Erbaînê ya herî serkeftî, rola Hazretê Zeynêb (s.x) ye.

Di dawiya civînê de, Menafîpûr ragihand ku civîna rojnamevanan a tam a vê projeyê ê bi heman demê Arbaînê ya Huseynî û li Kerebela ya Mu‘alle qediya bibe. Ev civîn bi taybetî ji bo rojnamevanên navxwe û derveyî bûye û di nav de hinek hûrguliyên karî, aliyên kêm têgihiştî û hûrmêtên zêde yên projeyê nîşan dê bide.

Di dawiyê de, hat gotin ku lêkolîn û xebatên pêşîn ên vê projeyê ji heta 4 sal berê dest pê kirin û hîn jî di berdewamî ne. Lê ji ber mezinahiya xebatên karî, beşek ji amadekariyên xebatên meydanî di nav demeke kêm de yê yek salê dê were lêkolîn, da ku heke şertên pêk bê, berdewamîya tevahî ya vê projeyê di salê bê de were girtin.