Sazmanê Neteweyên Yekbûyî: Zêdetir ji 500 hezar kes li Xezze bi rewşa xeterê mirinê ji ber birçîbûnê dijîn.

Li gorî rapora nûçegihanê çandî yê Ajansa Navneteweyî ya Ehl-ul Beytê (s.x) -ABNA-Fondoya Gelê Neteweyên Yekbûyî ragihand ku birçîbûn li xeta Xezze berdewam dike û zêdetir ji 500 hezar kes bi rewşa xeterê mirinê ji ber birçîbûnê re dijîn.

Ev navenda ragihand ku jinên hindikdar, zarokên bî şîr û zarokên biçûk li Xezze ji ber birçîbûn û şikestiya xizmetên tenduristiyê û xwarinê jiyana xwe didin.

Ji aliyê din, Komela Koçberên Xezze di ragihandinekê de got: Navenda belavkirina alîkarîyên İsraêl û Amerîka alîkarîyên ku tê de xwîn heye ji me re dadin û em bi wan re têkiliya xwe red dikin. Alîkarîyên ku di Gaza de têne veguhastin, tu kes ji şehîdan ne bi wan alîkarîyên bikar anîn û ev bi karên dijmin û hevkariya wan hatin derxistin.

Komela Koçberên Xezze got: Em ji azadên cîhan û şandeyê Amerîkî dixwazin ku vir bîn û rastiyên fêda bibînin. Her roj heta 90 fîlistînî şehîd dibe.

Her weha, rêveberê alîkarîyên tibbî li Xezze ji Aljazîra re got: Keşanên ku bi rejîma koçberê hevkari ne, alîkarîyan dixin. Birçîbûn sebebê nexweşiyên dirêj û xeletî ji nav zarokan bûye. Seranseriyên me sinorkirî ne û bi kêmiyê xwarin û darû re dijîn. Alîkarîyên ku bi balafiran têne şandin pir kêm ne û piraniya wan li herêmên qedexekirî têne danîn.

Her wiha, rêveberê torê teşkîlatên navxweyî li Xezze got: Rejîma koçberê civaka navneteweyî tê firotin û asteng dike alîkarîyên mirovahî tê veguhastin. Dawî kirina birçîbûn bi vekirina deriyên rêçav û têketina alîkarîyan dikare bê.

Ew got: Rejîma koçberê dixwaze têkoşîna li xeta Xezze zêde bike. Em ji rejîma koçberê dixwazin ku rêyên ewlehî bo veguhastina alîkarîyan vekin.

