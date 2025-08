Di konferansa " Bangê li El-Eqsayê" de, El-Ebaycî: Rihê vejîna Huseyînî ew e ku divê di dilê neteweya Îslamî de bimîne

Li gorî rapora nûçegihanê çandî yê Ajansa Navneteweyî ya Ehl-ul Beytê (s.x)—ABNA— Di konfera navneteweyî ya çarêmin ya (Nidâ ul-Aqsâ) de, Serokê Giştî ya Atabetê Muqaddesê Huseynî, Hesên Reşîd El-Ebaycî, di axaftina xwe de got:

"Ev konferans dibe minberê cîhanê ji bo da ku qîrêja Îmam Husên (s,x) bi awayekî bilind hatiye bilêdan ji bo parastina mezlûman, û ji bo nûkirina be’eta li rêya rastiyê ku Îmam û hevalên wî şûnda me."

Di destpêka konfera ku li Zanîngeha Zahrayê Pîroz ji bo jinan hatî lîdarî kirin de, El-Ebaycî got:

"Em di nav hemû xweşîyê de pêşkêşî û bereketê kirinê ya vê konfera pîroz dikin û bi şerfa tevlîbûna heyetên îmanê tê de, başxweş in. Em ji Xwedê xwazên ku li jêr quba Îmam Husên (s.x) xebatên wan qebûl bike, û gav û hevkariya wan di mizana xêrê de binivîse, bi xwînê şehadet û bînê nebîtiya ."peyamberan

Wî got:

"Ev konferans tê di demekê da ku bi Ziyarêta Erbeînê re tevahî dibe. Ev bûyerê girîng bi xwînê Îmam Husên (s.x) û malbat û hevalên wî bingehên rûmet û serxwebûnî danîn. Ji Kerbelayê qibleyek bo azadîxwazan çêkir û şoreşa wî bû nîşaneyek ji bo hemû kesên ku dixwazin dijî zor û zordestî rû berdin."

Serokê giştî got:

"Rûha şoreşa Husenî divê di dilên hemû endamên ummeta Îslamî de bijî, bi taybetî di vê demê de ku gelê Filistîn dijî genosîd, berdestiyê, birçîkirin û sûcên dagirkirinê dijî civakên sivîl ya li Xezzeyê û Westa ya Baxur. Berxwedana gelê Filistînî di ber hemû wildetiyê de bûye domandina dîroka Kerbelayê û şêwazek mezin a binketinê û baweriya dînî."

Wî şîroveyî kir ku:

"Ev sûcên li dijî gelê Filistînê, bi taybetî li Xezze, di ber çavan û guhên hemû cîhanê de digelin. Ev bûye nehengiyek a di herêmê mirovahiyê de. Em gunehî sistemên dewletên cîhanî û erebî dikin ku nekarin bi awayekî rast hatin peyda kirin, û nekarin serfirazî bikaribin destnîşanên zordestiyan bisekin."

El-Ebaycî got:

"Ev konferans dibe minberê cîhanê ji bo bilêdana qîrêja Îmam Husên (s.x), bo mezlûmanan, û ji bo nûkirina be’eta rastiyê ya Îmam û hevalên wî. Em hemû kesan digel daxwazin ku bi rêya Quran û Ehlibeytê bin û dijî nedadperestiyê û zorawanê bigerin, bi taybetî li ser mijara Filistîn û Qudsa Pîroz, bi bingehên dinê rastîn a Îslamê."

Di dawiyê de got:

"Etabetê Muqaddesê Husenî bi tevahî piştgirî dike hemû belgeyên ku ji Ofîsa Merce’iyeta Dînî ya Bilind têne belav kirin, bi taybetî belgeya dawî ya Me’raca Îslamî Seyyid Elî Husenî Sîstanî, ku li 29ê Mehrema 1447 (25ê Tîrmehê 2025) hatî weşandin, ku di nav de destnîşan dike pêwîstiya tevgera dewletên Îslamî û civaka navneteweyî ji bo rawestina êdîbariya mirovahî ya herî zêde ya li herêma Xezze.

Wê jî nîşan da ku ev rewş ne dikare bêdengî were temaşe kirin, lê divê bi awayekî mirovahî û Îslamî qetînî were birin.

Serokê giştî di dawiyê peyama xwe de bi rêz û hirmetê ji gelê Filistînê ya herî şermezar û şerbaz re silav û bi rêzimandî kir. Wî bêhna xwe da ku "xwînên şehîdan li Xezze û Westa wê erdê pîroz a Filistînê wekî xwînên Îmam Husên (s.x) li erdê Kerbelayê biparêzin, û alaya Qudsê bi hez û dilsozî ya azadîxwazan bimîne serdan, her çend zulumkar û çalakvan reşk bikin an bêhesin bin. Wî ji Xwedê xwest ku vê konferansê serkeftin û rêwiyekî serfirazê were, û bêje ku ev gavêkê bereketdar bibe di rêya serkeftinê ya zelal de."

/ Dawîya Peyam