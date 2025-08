Serokê Rêxistina Perwerdehiya Fikriyê ya Zarokan û Ciwanan:Di şerê 12 rojan de 40 zarok û ciwan şehîd bûn.

Li gorî rapora nûçegihanê çandî yê Ajansa Navneteweyî ya Ehl-ul Beytê (s.x) -ABNA-Bernameya taybet a "Serdema Helbest û Bîranînê" roja Duşemê êvara 13ê Tebaxê, 14:04an, li Navenda Afirandinên Çandî û Hunerî, ji bo rêzgirtina li zarokên ku di şerê 12 rojî yê Îran-Îsraîlê de şehîd bûne, hate lidarxistin.

Ev çalakî bi beşdariya Hamîd ‘Alametî, serokê kânûnê, malbata şehîdan, di nav wan de Ayma û Hûda ZeynElî, Zehra Berzeger, Mihemed ‘Alî, Zehra û Haniyê Behmanabadi û koma helbestvanên zarok û ciwan hate lidarxistin.

Bername bi xwendina Qur’ana pîroz ji hêla Mihemed Taha Hecî Mihemedî, qâriyê 13 salî û hêfizê tevahî Qur’ana kerîm dest pê kir. Paşê helbestvanên wek Hamîd Hencerû, Zohre Baqirî, Ekrem El-sedat Haşemî-pûr, Alî Reza Hikmetî, Nestren Hatemî, Leyla Şîrazî, Fatme Nazêrî, Tahere Şehabî, Xatûn Hesenî, Saîde Eslahî, Mêsume Mêsumzade, Meryem Îslamî, Mehmûd Puruhab, Meryem Zernişan û Seba Fîruzî helbestên xwe di ser bîranîna şehîdan zarokan xwendin.

Serokê Kânûna Perwerdehiya Fikriyê di axaftinê xwe de got:

“Malbata şehîdan, bi taybetî şehîdên şerê tahmîlî, bi bûyina xwe me şaraf da. Em îro ji bo bîranîna şehîdên zarok û ciwan cêdîtî me.

Ev bername nişaneke têşîrê ji bo şehîdên zarok û rêzê malbata wan e. Kânûn hewl dide ku bîranîna van pîroz û xweş bibîne zindî.

Alametî bi vîra xweştîya 36 hezar şehîdên xwendekar di şerê tahmîlî û nêzîk 40 şehîd zarok û ciwan di şerê dawî de bîranîn kir û got: “Ev hejmar belgeya sûcên rejîma Siyonîst e, ku jî zarokên hêkûlî jî nehatin parastin. Du endamên kânûn, di nav wan de Ayma, di vê şerê de şehîd bûn ku belgeyek ji sûcên şermezarî yên Îstîkbar e û şerefê kânûn e.”

Ew zêde kir: “Di şerê tahmîlî de 260 şehîd ji kânûn heye û îro jî çar şehîd heye. Em xwe li aliyê malbata şehîdan dîtin û hewl dikin ku bi bûyina wan di nav zarokan û ciwanan de, şêwazên fedaîtiyê û şehîd bûnê belav bikin.”

Alametî ji helbestvanan re got: “Hûn bi qelemê xwe peyama fedaîtiyê û şehîdiyê bişînin. Helbest û edebiyata we nişaneyên yekem a çandî ya neteweyek in. Em ji we dixwazin ev mînakên di eserên xwe de xweşber bikin. Kânûn amade ye ku piştgirî ji eserên we bike.”

Ew bi şandina silama Wezîrê Perwerdehiyê jî zêde kir: “Ferman hat da ku ji bo her şehîdê zarok rêjeya perwerdehî û bîranînên agahiyê yên şaxî derxistin.”

Alametî pêşniyar kir ku helbestvanan bi malbata şehîdan têkilî bikevin da ku dengê wan şehîdan bin û vurguladı: “Qelema we bi ronahiyê şehîdan hêmişe maye.”

Di beşê duyemîn de, Şeqîq Paî-renj, Kemal Şefî‘î, Mûjgan Beqayî-pûr, Neyîra Sedat Haşimî û Peyvênd Ferhadi helbestxwazî kirin.

Di dawiyê bernameya “Asrê Şî‘r û Bîranîn” de, dayika şehîdan Ayma û Hîda Zeynîlî got:

“Di vê 53 rojan de, du saet li nêzî we bûn herî baştirîn demên min bûn. Malbata me heyranê helbest û edebiyat bû, bi taybetî Ayma ku ji sê salî hekayetan û helbestxwazî dikir. Wekî şairê merdûmî Mihemed‘Elî Behmanî got: “Li vir hewa kêm e ji bo nivîsandina te.”

Ew zêde kir: “Xebatê li ber we yên qelemkêşan pir dijwar e.” Paşê ji şevê dawî û demên li nêzî du law û hevjîna şehîdê xwe got.

Di dawiya çalakî de, Hamîd ‘Alametî bi danîna loheke hêsanî ji dayikê şehîdan re teşekkür kir.

Meryem ‘Alayî, Seyîd Hebîb Nezarî, Nesrîn Şehbazî, Babek Nîktaleb, Taybe Şamânî, Merzîye Reşîdî, Ferşet Ebrahîmîyan, Surena Cokar û Emîr Mehmûd Nanklî, endamên klubê Qaf a Kânûna Perwerdehiya Fikriyê, helbestxwazên din bûn ku di vê civînê de helbestên xwe xwendin.

Dîyar dike ku du hunermendên xatvan beşên helbestên şairan bi xetên xwe nivîsandine û Alî Reza Nûr‘Alî-pûr, yek ji pêşandeyanê Radyoyê û Têlevezyona Îranê, rêvebirîya bernameyê kiriye.