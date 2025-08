"Ji cihê secdekirina feriştehan(milyaketan) heta civîna ruhên bawermendan; razê mezintirîn goristana cîhanê."

Li gorî rapora nûçegihanê çandî yê Ajansa Navneteweyî ya Ehl-ul Beytê (s.x) -ABNA-Wadî ul-Selam li Necefê goristanek dîrokî ye ku aîdî Şîeyan e, ku di heman demê de sernavê goristana herî mezin a cîhanê jî digire. Ev goristan ji ber nêzîkbûna xwe ya bi mezargeha Fermandarê Bawermendan Îmam Elî (s.x) û cihê veşartina gelek kesayetiyên olî yên mezin û kesayetên navdar e, di nav Şîeyan de xwedî cihekî taybetî ye.

Gelek vegotinên li ser vê goristanê di pirtûkên dîrokî û vegotinî de hatine vegotin, ku girîngiya vê cihê olî zêde dike. Tê gotin ku ev goristan nêzîkî 6 mîlyon gor hene, ku wê dike yek ji mezintirîn goristanên cîhanê, ku xwedî nirxek olî û dîrokî ye û di çand û baweriyên Misilmanan de rolek taybetî dilîze, û ji ber vê yekê wekî yek ji cihên ziyaretê yên li Iraqê tê zanîn.

Dîrokek bi qasî dîroka mirovahiyê

Li gorî vegotinên olî, dîroka Goristana Wadî ul-Selam vedigere serdemên berî Îslamê. Her çend çavkaniyên dîrokî yên rast ên rewşa vê goristanê ya berî Îslamê tune bin jî, delîl hene ku ev der ji demên kevnar ve ji bo miriyan cihek bûye. Kevneşopiyên olî dîroka vê derê bi wê demê ve girêdidin ku milyaketan ji Adem (s.x) re secde kirin. Di yek ji kevneşopiyên ku ji Îmam Elî (s.x) re tê vegotin de tê gotin ku dema Xwedê ferman da milyaketan ku ji Adem (s.x) re secde bikin, wan li ser erdê li vê derê secde kirin.

Wadî ul-Selam ji du peyvan pêk tê: "wadî" û "selam". "wadî" tê wateya erd di navbera çiyayan de û cihekî ku lehî lê derbas dibin. Ev terma erdnîgarî behsa deverên ku, ji ber şeklê xwe yê xwezayî, bi gelemperî wekî cihên ku avên rûyê erdê û lehî lê dicivin têne zanîn. Peyva "selam" ji bilî ku yek ji navên Xwedê ye di nav Misilmanan de, tê wateya ewlehî û tenduristiyê ji zirara derve û hundurîn jî. Li vir, têgeha "aştî" behsa wateyeke berfirehtir a ewlehî û aramiya giyanî û fîzîkî dike.

Navkirina Wadî ul-Selam

Hin çavkanî sedema navkirina goristana Wadî el-Selam wekî Pêxemberê Îslamê(s.x.a) rave dikin û heta Cebraîl jî ev nav lê kiriye. Ev bawerî, ku li ser kevneşopiyên Îslamî ye, nîşan dide ku kesên ku li vê goristanê hatine veşartin ji hesab û cezayê cîhana Berzaxê azad in û di aramî û aramiya bêkêmasî de dijîn. Vê têgehê Wadî el-Selam ji bo aramiya herheyî ya bawermendan kiriye cihekî pîroz û ewle, ku ew ê li wir ji xem û cezayên dinya û axretê ewle bin.

Di gelek kevneşopiyan de tê gotin ku giyanên bawermendan li Wadî el-Selam dicivin; Wadî el-Selam, ku geliyek ewlehî, ewlehî û tenduristiyê ye. "Aştî li ser te be, te baş kiriye, ji ber vê yekê têkevinê, hûn ê her û her bijîn" (ayeta 73 ya Sureya Ez-Zumer); Firîşte gazî bawermendan dikin, "Bila aramiya Xwedê li ser we be, hûn paqij û pak bûne, û niha têkevin bihuştên herheyî." Û xuyabûna wê geliyê li vê dinyayê erdekî li Necefa Eşrefê ye, ku ew geliyê Wîlayetê ye li Zehra Kufeyê; ango li pişt Kufeyê, ji ber ku di demên berê de, berî veşartina cenazeyê pak ê Fermandarê Muminan Îmam Elî (s.x), silavên Xwedê lê bin, li Necefa Eşrefê, Necef ne bajar bû, lê çol bû ku kîlometreyek dûrî Kufeyê bû; û ji ber vê yekê Necef jê re Zehra Kufeyê tê gotin.

Di çîrokeke ku di Tefsîr el-Eyyaşî de tê behskirin de, Pêxember bi Cebraîl re li Wadî ul-Selam nimêj kiriye, û tê vegotin ku Adem û pêxemberên din jî li vê goristanê nimêj kirine. Di vegotineke din de ku ji Îmam Elî (S.X) di pirtûka Kuleynî de hatiye vegotin, ev der wekî xaleke bihuştê tê hesibandin û tê gotin ku tu bawermend li ser erdê namire heya ku giyanê wî li vir neyê gazîkirin. Di dawiyê de, divê were gotin ku li gorî vegotinên cûrbecûr, ev der wekî yekem cihê ku Xwedê lê hatiye perestin tê zanîn.

Hebûna Pîroz a Îmam Elî (S.X) û Wadî ul-Selam

Sedemeke din a girîngî û fezîleta Necef û goristana Wadî el-Selam vegotineke ji Îmam Elî (S.X) e ku li ser vê goristanê gotiye: "Tu bawermend li tu derê erdê namire heya ku giyanê wî neyê ferman kirin ku were Wadî el-Selam. Ev xaleke bihuştê ye."

Hesen bin Muhammed Deylemî di pirtûka xwe ya bi navê "Irshad al-Qulub ila al-Sawab" de behs kiriye ku rojekê, Emîr el-Mu'minin Îmam Elî (s.x) li Wadî ul-Selamê bû dema ku zilamek dît ku ji çolê ber bi herêma Gharî (Necefa îroyîn) ve li ser deve siwar bû û cenazeyek bi wî re hebû. Îmam jê pirsî: Tu ji ku têyî? Û ev cenaze kî ye? Zilam bersiv da: Ev cenazeyê bavê min e ku ez dixwazim li vê axê de veşêrim. Îmam Elî (s.x) jê pirsî: Çima te ew li bajarê xwe de veşart? Wî got: Bavê min wesîyet kir ku ez wî li vir deşêrim û got: Li vê axê, zilamek dê were veşartin ku ji bo du eşîran, Rebî'e û Mudar, şefaet bike. Îmam (s.x) jê pirsî: Tu wî zilamî nas dikî?! Wî bersiv da: Na. Îmam du caran sond xwar ku ez ew zilam im! Rabe û bavê xwe deşêre. Herwiha di vê çavkaniyê de tê gotin ku Îmam Sadiq (s.x) gotiye: Tu bawermendek li rojhilat an rojavayê cîhanê namire, lê Xwedê giyanê wî bi Geliyê Aştiyê ve girê nede. Îmam gotiye: "... Her bawermendek ku li rojhilat an rojavayê cîhanê bimire, Xwedê wê wî li Geliyê Aştiyê bicivîne." Hat pirsîn ku Geliyê Aştiyê li ku ye. Îmam (s.x) gotiye: Di navbera Necef û Kufeyê de, xuya ye ku ez komeke mezin dibînim ku li ser minberên ronahiyê rûniştine û diaxivin."

Di pirtûka "El-Muhtezir" de, Şêx Hesen bin Suleyman, ku yek ji zanyarên xwendekarên şehîdê yekem e, di hedîseke dirêj de ji Îbn Nebata vegotiye ku: Fermandarê Bawermendan (s.x) ji Kufeyê derket û li ser wê rêyê berdewam kir heta ku gihîşt Xerî'înê; û ew ji wir jî derbas bû. Me li pey wî çû heta ku em gihîştin wî û dît ku ew li ser pişta xwe li erdê dirêjkirî ye, laşê wî yê pîroz li erdê ye, û piştgiriyek wî tune ye.

Qenber got: "Ey Emîrê Mûminan! Destûr didî ez cilên xwe ji bo te li ser erdê belav bikim?"**

Emîrê Mûminan (s.x) fermand: "Na! Ma li vir ji xwîn û axa mûminan pêve tiştekî din heye, an jî qey ev der, rûniştegeha mûminan e û têkiliya wî digihîje?"*

Esbeẍ got: "Ey Emîrê Mûminan! Me axa mûmînan nas kir û zane ku li vir bûye an dê bibe. Lê me wateya 'têkiliya mûmînan li cihê rûniştina wan' fam nekir."

Hz. Emîrê Mûminan (s.x) fermand: "Ey kurê Nubateh! Heke perde ji ber çavên we wereqête, hûnê bibînin ku ruhên mûminan li vê Zuhra (Wadî-ul-Selam, li Kufe) bi dorê rûniştine û bi hev re digotin û guhdarî dikin. Li vê derê, ruhê her mûmînî ye, û li Wadî Berahût jî ruhê her kafirî ye. Mûminên li Wadî-es-Selam di kêf û şahiyê ne û ji qedeha evîn û welayetê serxweş in. Ji ber vê yekê, di berzexê de dem ji bo wan nayê hesibandin. Lê kuffar, ku destên wan ji zanînê kurt in û canên wan ji ava zelal a welayetê têr nebûne, li çolên Wadî Berahûtê civiyane."

---

Qebra Hûd û Salih (silav liwanbin)

Qebrên pêxemberên Hûd û Salih (silav liwanbin) li goristana Wadî-es-Selam in. Di destpêkê de, ji aliyê Allame Behru-l-Ulûm ve bi gunbed û avahiyek ji kevir û hesin hatine çêkirin. Di sala 1337 H.Q. de, ji aliyê xêrxwazekî Îranî ve hatin nûjenkirin û gunbedên wan bi qaşî hatine xemilandin.*

---

Qebra Ayetullah Seyîd Elî Aqa Qazî

Yek ji arifên sedsala 14em H.Q. bû û mamosteyê mezinan wek Allame Tabatabayî û Ayetullah Behcet bû. Seyîd Elî Aqa Qazî di sala 1336 H.Q. de çû ber dilovaniya Xwedê û li goristana Wadî-es-Selam hate veşartin. Cihê veşartina wî li deriyê sereke yê goristanê û li kolana ku dibe qebra Hûd û Salih (a.s.) ye.*

---

Mezin û Navdarên Li Wadî-es-Selam Veşartî

Ji nav wan, hin kesên girîng ev in:

Ayetullah Seyîd Cemaleddîn Gulpayeganî

Şehîd Ayetullah Seyîd Mihemed Baqir Sadr

Seyîd Cemaleddîn Efcehî

Mihemmed Riza Tenkabunî

û gelekên din...

Nîşe: Wadî-ul-Selam, li Nefcê, yek ji mezintirîn goristanên cîhanê ye û ji bo mûminan cihekî pir pîroz tê dîtin.