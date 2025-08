Selahedîn Demîrtaş wê bê berdan

News ID: 1714369

Parêzer û çavdêrekî siyasî got ku rewşa niha ya pêvajoya aştiyê ji ya berê cuda ye, ji ber ku vê carê rayedarên Tirkiyeyê piştgiriyê didin pêvajoyê, û got ku "Demîrtaş dê meha bê were berdan.