Maratona westandina hêzê li Herêma Kurdistanê;Şer li ser metreyên dawî:Yekîtî bi qerta hevsengiya hêzê dilîze; PDK bi gefan, "Nifşa Nû dudil dike

Li gorî rapora Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya Ehlê Beytê (S.X) - ABNA –Li Herêma Kurdistanê, siyaset ji her demê zêdetir bûye qada pêşbaziya hejmaran û hevsengiya hêzan. Yekîtiya Niştimanî ya Kurdistanê (YNK) bi rêya bersivdêrê xwe peyameke zelal şandiye û ragihandiye: "Ji niha û pê ve li gor hejmara kursiyan û giraniya siyasî tevdigerin." Ev helwest nîşan dide ku Yekîtiya Niştimanî êdî naxwaze tenê wekî partiyeke bi 23 kursiyan li kêleka Partiya Demokrat a Kurdistanê (PDK) bicive, lê li pey wê ye ku di nav "eniyeke hevpar" de bi hêzên din re xuya bibe da ku di hevkêşeyên dabeşkirina hêzê de, destê jor û giraniyeke zêdetir hebe.
Berevajî vê, Partiya Demokrat a Kurdistanê hewl dide ku vê lîstikê têk bibe. Di nav vê yekê de, Tevgera Guhertinê (Bizûtinawa Gorran) bi tenê kursiyekê mayî, bûye lîstikvanekî sereke; kursiyekî ku YNK hewl dide bi bidestxistina wê, hejmara hevalbendên xwe bigihîne 39 kursiyan — ku ev yek wekhevî hejmara kursiyên PDKê ye — da ku peyama "wekheviya giraniya siyasî" ragihîne. Digel vê yekê, Tevgera Guhertinê heta niha bêdengî kiriye û biryara xwe ya dawî ne ragihandiye; bêdengiya ku zêdetir wekî bendewariya ji bo kêlîka guncaw tê şirovekirin.
Ji aliyê din ve, "Nifşa Nû" jî bi baldarî ketiye vê hevkêşeyê. Dema ku YNK ji pêşketina lihevkirinan diaxivî, bersivdêrê Nifşa Nû tekez kir ku hîn tu lihevkirineke fermî nehatiye îmzekirin. Ev helwest, bi rengekî sarbûna atmosfera hêvîbûna YNKê hate pênasekirin. Analîst vê tevgerê ne wekî dûrketina ji hêzê, lê ji ber "tirsa ji sindoqê dengan" dibînin; fikara ji dubarebûna hilbijartinan û windakirina 15 kursiyên heyî, faktorek e ku Nifşa Nû kiriye baldar.
Di nav vê yekê de, Partiya Demokrat a Kurdistanê ku bi 39 kursiyan li cihê yekem e, bi awazekî hişyarker ragihandiye ku di rewşa pêşveçûna van hevpeyman û hevalbendiyan de, vebijêrka lidarxistina hilbijartinên nû li ser maseyê deyne. Ev peyam bi zelalî nîşan dide ku an divê encamên hilbijartinên heyî bingehê tevgerê bêne bikaranîn, an jî tevahiya pêvajoyê ji nû ve dest pê bike.
Bi tevayî, Herêma Kurdistanê li ber qonaxeke tevlihev de maye; li devera ku di navbera çêbûna blokeke siyasî ya nû an jî hilweşîna hevsengiyan de ye. Heke Nifşa Nû ji vê hevpeymanê paşde bikişe, YNK dê bi heman 23 kursiyan li hember PDKê bimîne û plana hevsengiya hêzan bi pratîkî têk biçe. Lê heke ev helwest tenê taktîk be, dibe ku Herêm şahidiya jidayikbûna rêkxistineke siyasî ya nû bike ku ji bo Partiya Demokrat a Kurdistanê di salên piştî guherînên siyasî yên dawî de, mezintirîn dijwarî ye.
Maratona westandina hêzê li Herêma Kurdistanê;Şer li ser metreyên dawî:Yekîtî bi qerta hevsengiya hêzê dilîze; PDK bi gefan, "Nifşa Nû dudil dike
Xizmeta Iraq û Herêma Kurdistanê - Tevgerên dawî yên di qada siyasî ya Herêma Kurdistanê de nîşan didin ku hevkêşeya hêzê ketiye qonaxek hesas û pir-qatî; hewldana Yekîtiya Niştimanî ya ji bo ji nû ve pênasekirina giraniya xwe ya siyasî bi rêya avakirina hevpeymaniyê rastî berteka astengker a Partiya Demokrat û dudiliya hesabkirî ya lîstikvanên nerm ên wekî "Nifşa Nû" hat. Di hawîrdorek wisa de, ji bilî hevsengiya kursiyan, "rêvebirina rîska hilbijartinên pêşwext" û "mesrefa ketina hevpeymaniyan" bûne guherbarên ku pêşeroja siyasî ya herêmê diyar dikin.
