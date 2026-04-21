"Şervanên Artêş û Sepahê, piştgiriyeke bihêz a cîhaza dîplomatîk in"

Li gorî rapora Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya Ehlê Beytê (S.X) - ABNA - Cîgirê Fermandarê Hêza Deryayî ya Komara Îslamî ya Îranê, Kontramîral Feramerz Bemanî, ligel Kontramîral Huseyîn Rizaî, Şêwirmendê Payebilind ê Pêşxistina Stratejîk a Hêza Deryayî, li Wezareta Karên Derve bi Wezîrê Karên Derve Seyîd Ebas Eraqçî re civiyan.
Kramîral Bemanî silavên germ û spasiya fermandar û personelên Hêza Deryayî ya Komara Îslamî ya Îranê, bi taybetî deryavanên firkateyên Dena û Buşehr, ji Wezîrê Karên Derve û balyozxaneyên welatê me yên li Srî Lanka û Hindistanê re ragihand û tekezî li ser biryardariya bihêz a leşkerên wêrek ên Hêza Deryayî ya Îranê kir ku rêya şehîdên pilebilind ên firkateya Dena ji bo parastina ewlehî û rûmeta Îranê bidomînin.
Di hevdîtinê de, Cîgirê Fermandarê Hêzên Deryayî plakaya spasdariyê ya Amîral Şehram Amirî, Fermandarê Hêzên Deryayî yên Komara Îslamî ya Îranê, pêşkêşî Wezîrê Karên Derve kir û ji bo hewldanên Wezîrê Karên Derve û balyozên welatê me li Kolombo û Delhiyê ji bo hevrêzî û alîkariya vegerandina cenazeyên şehîdên hêja yên keştiya hilweşiyayî ya Dena û mêrxasên keştiya Buşehr bo welêt spasiya xwe pêşkêş kir.
Wezîrê Karên Derve, spasiya Cîgirê Fermandarê Hêzên Deryayî ji bo hebûna li Wezareta Karên Derve kir, bîranîna fermandar û şervanên şehîd ên Artêş û Sipaha Pasdarên Şoreşa Îslamî di parastina neteweya Îranê de li dijî êrîşa leşkerî ya Dewletên Yekbûyî û rejîma Siyonîst bi bîr anî û diyar kir: Otorîteya şervanên wêrek di Artêş û Sipaha Pasdaran de piştgiriyek bihêz e ji bo parastina berjewendiyên neteweyî di dezgeha dîplomatîk de.
Wezîrê Karên Derve her wiha bîranîna şehîdên bi rûmet ên keştiya hilweşiyayî ya Dena ku di dema sûcê şer ê Amerîkî de li avên navneteweyî şehîd bûn, bi bîr anî.
...........
Dawiya peyamê/
Etîket
Seyed Ebas Eraqçî
Fermandarê Hêzên Deryayî yên IRGC
Your Comment