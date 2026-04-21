Bersivdêrê Nifşa Nû: Kesê Şingal û Kurdistan firot, pêbawer nîne

Li gorî rapora Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya Ehlê Beytê (S.X) - ABNA -Li gor rapora KurdPress, bersivdêrê Tevgera Nifşa Nû, di heman demê de ku tansiyonên di navbera tevgerên siyasî yên Kurdistanê de di pêvajoya avakirina hikûmeta Herêma Kurdistanê de zêde dibin, tekez kir ku vê tevgerê ji kesên ku bi gotina wî "tanka be'sî aniye û Şingal û Kurdistan firotiye" re tu pêbaweriyê tune.
Di nivîsa ku ji aliyê bersivdêrê Tevgera Nifşa Nû ve li ser rûpela Facebookê hatiye weşandin de tê gotin:
"Kanala derewker a Mesrûr bi navê yek ji berpirsyarên Tevgera Nifşa Nû nûçeyeke derew belav kiriye. Ji bo me, kesê ku tanka be'sî aniye û Şingal û Kurdistan firotiye, pêbawer nîne."
Di mehên dawî de û piştî lidarxistina hilbijartinên parlamentoya Herêma Kurdistanê, pêvajoya avakirina kabîneya nû bi nakokiyên giran di navbera partiyên sereke de, wek Partiya Demokrat a Kurdistanê, Yekîtiya Niştimanî ya Kurdistanê û partiyên din ên hevrik, bi hêdîbûn û tansiyonê re bûye hev.
Medyayên nêzîkî aliyan, car bi car hevdu bi belavkirina nûçeyên nerast û şerê psîkolojîk tawanbar kirine.
Di vê atmosfera tansiyonê de, gotinên tund ên siyasî û daxuyaniyên beramber li ser torên civakî bûne yek ji amûrên sereke yên lihevnekirin û pêşbirka tevgerên kurdistanî.
