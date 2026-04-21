Seyîd El-Hûsî: Pêwîste nehêlin em Dewletên Yekbûyî yên Amerîkayê û Îsraîl bikevin serweriya ummeta me

Li gorî Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya Ehlul Beytê (S.X) - ABNA– Seyîd Ebdulmelik Bedredîn Husî di gotarekê de bi boneya salvegera eşkerekirina dirûşmeya "Qêrîna li dijî xudperestan" got: Rêber û damezrînerê şoreşa me, şehîdê Quranê, Seyîd Husên Bedredîn Husî (Xwedê jê razî be), ev dirûşme cara yekem ragihand û got. Qêrîna li dijî xudperestan di axaftina wî de li Dibistana Îmam Hadî (S.X) li herêma Maran a parêzgeha Saade di 4ê Zû Qa'deha 1422an a Hicrî de, ku bi 17ê Çileya 2002an re têkildar e, hate bilindkirin.
Wî zêde kir: Salvegera qîrînê wekî qonaxek ji bo hişyarkirin û zindî hiştina vê helwesta mezin a Qur'anê, qîrîna rastiyê li dijî zalim û xudperestan, bûyerek girîng e. Qêrîna li dijî xudperestan di yek ji serdemên herî girîng ên dîrokê de xwedî nirxek olî û girîngiyek pratîkî ye. Êrîşa bêbawerî û zaliman ala nezaniyeke din hildigire û rê, amûr û armancên xerab ji yên pêşiyên xwe wêdetir di seranserê dîrokê de wêran kiriye.
El-Hûsî diyar kir: Êrîşa Cihû-Siyonîst, Amerîkî û Îsraîlî ya li dijî Umeta me ya Îslamî di destpêka hezarsala sêyemîn de ketiye qonaxek pêşkeftî û pir xeternak. Sernavên wekî "guhertina Rojhilata Navîn" û hinceta bi navê "şerê li dijî terorîzmê" û sernavên din hemî sernavên xapînok û derew bûn.
Wî zêde kir: Êrîşa Amerîkî-Îsraîl-Siyonîst di şert û mercên Umeta Îslamî de ji hêla sîstem, hikûmet û rêberan ve bi lez û bezek mezintir hatiye pêşwazîkirin da ku dilsozî û teslîmbûnê ji dijminan re ragihînin. Dilsozî û îtaetkirina dijminan û tifaqa bi wan re di nav xuyangên herî kirêt ên ortaxat û vekişînê ji prensîbên mezin ên Îslamê, nirxên wê û exlaqê wê yê bilind de ne.
..........................
Dawiya peyamê
Etîket
Sekreterê Giştî yê Ensarullah Yemenê
Yemen
Ebdul Malik Bedredîn El-Hûsî
Your Comment