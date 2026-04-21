"CNN": Trump li ser şerê bi Îranê re nûçeyên derewîn çêdike

Li gorî rapora Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya Ehlê Beytê (S.X) - ABNA Malpera nûçeyan a El-Ahd nivîsand: Torê behsa daxuyaniyên Trump di hevpeyvînekê de bi rojnameya New York Post re kir, ku tê de wî got ku cîgirê wî J.D. Vance ji bo danûstandinan bi Îranê re diçe Pakistanê û ragihand: "Ew di rê de ne û dê roja Duşemê bi şev bi dema Îslamabadê bigihîjin." Lêbelê, CNN tekez kir ku ev îdia derew e.
Li gorî raporê, çavkaniyên agahdar paşê ragihandin ku Vance biryar bû roja Sêşemê biçe Pakistanê û danûstandin dê roja Çarşemê dest pê bikin. Her wiha hate ragihandin ku wê rojê karwana wî li nêzî Qesra Spî hatiye dîtin.
CNN nivîsand ku her çend hin ji xeletiyên Trump dikarin ji xeletiyên normal ve werin girêdan jî, ev beşek ji "şêwazek zêde" di daxuyaniyên wî yên hefteya borî de ne.
Di vî warî de, Eric Brewer, karmendek berê yê Konseya Ewlekariya Neteweyî ya Dewletên Yekbûyî, li ser medyaya civakî nivîsand ku cûdahiya girîng di navbera danûstandinên heyî û yên berê de ev e ku "ev rêveberî û serok bi xwe vebêjerên ne pêbawer in."
Analîz her wiha balê dikişîne ser daxuyaniyên din ên Trump, di nav de îdiaya wî ya ku Papa gotiye ku Îran dikare çekên navokî hebin, dema ku Papa Leo XIV qet daxuyaniyek wusa nekiriye.
Di mînakek din de, Trump di hevpeyvînek bi Fox News re got ku hêza leşkerî ya Îranê "bi tevahî hatiye hilweşandin", di heman demê de pispor tekez dikin ku Îran hîn jî xwedî hêzek leşkerî ya girîng e.
CNN her wiha bal kişand ser nakokiya di daxuyaniyên Trump de li ser rola Vance di rêwîtiya Pakistanê de, nivîsand ku di destpêkê de hate gotin ku ew ê di rêwîtiyê de nebe, lê çavkaniyên fermî paşê ragihandin ku ew ê di serê şandeyê de be.
Torê berdewam kir û tekez kir ku Trump di salên borî de li ser mijarên cûda, hem di derbarê şerê Îranê de û hem jî di dosyayên din ên siyaseta derve de, xwedî dîrokek îdiayên derewîn e.
Raport her wiha balê dikişîne ser îdiayên Trump ên li ser danûstandinên bi Îranê re, di nav de ku wî gotibû ku Îran razî bûye ku bernameya xwe ya navokî bi tevahî rawestîne û tewra uranyuma dewlemendkirî jî radest bike. Lê rayedarên Îranî îdiayan red kirine, û pispor gumanên cidî li ser rastbûna wan hene.
CNN digihêje wê encamê ku her çend di dawiyê de di navbera Dewletên Yekbûyî û Îranê de rêkeftinek çêbibe jî, dîroka daxuyaniyên nakok ên Trump nirxandina rastbûna îdiayên wî heya ku delîlên rastîn neyên dîtin dijwar dike.
