Hişyariya Fermandarê Hêza Asîmanî ya Pasdaran ên Şoreşê ji welatên herêmê re: "Eger ji axa we êrişî Îranê bê, bi hilberîna petrolê bi xatirê bêjin"

Li gor ragihandina Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya Ehlê Beytê (s.x) – ABNA – Fermandarê Hêza Asîmanî ya Pasdaran ê Şoreşa Îslamî, Serdar Seyîd Mecîd Mûsawî, di peyamekê de ku wî de ji gelê Îranê mizgîna serkeftinên pêşerojê da, bi tundî welatên herêmê tehdîd kir û got: "Ewên li başûrê herêmê, erdnîgarî, bingeh û amûrên xwe di xizmeta Amerîka û dijminên vî gelî de bi cih dikin, em hişyar dikin: Eger ji axa we û ji kapasîteyên we ji bo êrîşkirina Îranê sûd were wergirtin, divê hûn bi ewlehiya enerjî û hilberîna neftê li herêma Rojhilata Navîn bi xatirê bêjin."
Nivîsa tevahî ya peyamê wiha ye:
Bi navê Xwedayê dilovan û Dilovîn
Bi navê Xwedayê xwîna şehîdan
Gelê hêja, bawermend, serbilind û bi şeref yê Îrana Îslamî, silamên Xwedê li we bin
Ji çil û pênc rojan zêdetir ji şerê sêyem ê yê tehmîlkirî derbas dibe, û di van rojan de, we gelê mezin yê Îranê bi amadebûna xwe li kolan, meydan û sehnên piştevanîyê nîşan da ku pişta rastîn a mêranên meydanê, iradeya neteweya ku têk naçe ye.
Ez wekî kurikê piçûk ê vî gelî, bi dilnizmî ramûsana li ser kulmên we yên girtî, gavên we yên bi îrade, bîhnfirehî û bîreweriya we ya mînak didim û li hember vê qasî dilsozî û berxwedanê, serê xwe tewandinê dikim.
Zarokên we di Hêza Asîmanî ya Pasdaran de, çil şev û rojan li ser bingeha fırêteşeyan sekinîn û dêwên dek û dolaban yên mezinan hilweşandin; û di dema bêdengiya leşkerî de jî bi çavên hişyar, destên li ser kêşanê û bi iradeyeke req, ji bo parastina vî welatê kevnar û vê şaristaniya bi şeref a çend hezar salî hişyar man.
Lê îro, em di nav we de diaxivin da ku peymanekê nû girêbidin.
Em bi gelê Îranê ve bi peymanê girêdidin ku eger piştî agirbestê, dijmin dest ji xeletiyê bernede û êrîşî axa pîroz ya Îrana Îslamî were kirin, bersiva vî gelî û zarokên wî yên çekdar, bersiveke cuda, bibiryar û poşmanker dê be.
Vê carê, her ku gelê Îranê bixwaze, dê di bin nişana me de be.
Û ewên li başûrê herêmê, erdnîgarî, bingeh û amûrên xwe di xizmeta Amerîka û dijminên vî gelî de bi cih dikin, em hişyar dikin: "Eger ji axa we û ji kapasîteyên we ji bo êrîşkirina Îranê sûd were wergirtin, divê hûn bi ewlehiya enerjî û hilberîna neftê li herêma Rojhilata Navîn bi xatirê bêjin."
Gelê Îranê ne gelê tehdîdê ye; lê di parastina rûmet, ewlehî û yekîtiya axa xwe de, bê guman ê kêliyekê dudilî nebe.
Em rawestiyayî ne.
Çawa ku gel rawestiyayî ye.
"Tu te avêt, lê rastî ew e ku tu te avêt; lê Xwedê avêt"
Hêza Asîmanî ya Pasdaran ê Şoreşa Îslamî
Dawiya peyamê
