Daxwaza Amerîkayê ji Libnanê ji bo betalkirina qanûna qedexekirina têkiliyan bi Tel Avîvê re!

Li gorî rapora Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya Ehlê Beytê (S.X) - ABNA - Rojnameya îbranî "Maariv" nivîsiye ku Dewletên Yekbûyî ji Libnanê xwestiye ku qanûna ku danîna têkiliyan bi rejîma siyonîst re qedexe dike, betal bike.
Çavkaniyan ji rojnameya "El-Şerq"ê agahdar kiriye ku Dewletên Yekbûyî di çarçoveya danûstandinên rasterast ên di navbera her du aliyan de bi navbeynkariya Amerîkayê, ji aliyê libnanî xwestiye ku "Qanûna Hewabandina Îsraîlê" betal bike.
Beşa yekem a qanûna ku di sala 1955'an de hatibû pejirandin, diyar dike:
"Ji her kesê siruştî yan dadrêsî re qedexe ye ku rasterast an jî bi navgîniyê bi sazî an kesên ku li axên dagîrkirî dijîn, an xwediyê hemwelatiya îsraîlî ne, an jî bi ziyan an berjewendîyên wan re dixebitin, peymanekê bi dest bixe; bi şertê ku mijara peymanê danûstandinên bazirganî, kiryarên darayî an jî her têkiliyek din a ji her celebî be."
Ev beş zêde kiriye: "Pargîdanî û sazîyên neteweyî û biyanî yên ku li axên dagîrkirî kargeh, şaxek civandinê an nûneriyeke giştî heye, wekî sazî û kesên ku li gor beşa berê qedexeya têkiliyê bi wan re heye, tên hesibandin; ji bilî ku Encûmenê Wezîran bi awayekî cuda biryarek din bide."
Balê vê hefteyê ber bi Waşîngtonê ve ye; tê çaverê kirin ku roja Pêncşemê dora duyem a danûstandinên Libnan-Îsraîlê bi mazûvaniya Amerîkayê were lidarxistin. Ev di dema ku dora yekem a van danûstandinan di 14'ê Avrêlê de di navbera balyozên her du aliyan li Waşîngtonê de hatibû lidarxistin.
Piştî nîqaşên berfireh li Libnanê li ser lidarxistina danûstandinên rasterast bi Îsraîlê re, nîqaşa li ser qanûna Libnanê ya derbarê têkiliya bi Îsraîlê re dîsa germ bûye.
Di heman çarçoveyê de, malpera libnanî "Cenûbiye" ragihandiye ku vegerîna vê qanûnê navenda balê, têkiliyeke rasterast bi rêveçûna danûstandinên heyî re heye. Wezareta Derve ya Amerîkayê tekez kiriye ku dora duyem a danûstandinan roja Pêncşemê li Waşingtonê wê were lidarxistin.
Ev çavkanî zêde kiriye:
"Lêbelê, ya ku vê dosyeyê zêdetir tevlihev dike ev e ku her du alî ji perspektîfek cuda dest pê dikin. Libnan vê pêvajoyê wekî gotûbêjek li ser agirbest û diyarkirina dema destpêkirina danûstandinên paşîn pêşkêş kiriye, oysa ku Îsraîl bawer dike ku divê van danûstandinan veçekirina çekên Hizbullahê û rêkeftinên berfirehtir ên aştiyê tê de bin."
Di vê çarçoveyê de, projeya qanûna sala 1955'an ne tenê hûrgiliyek dadrêsî, lê di heman demê de ceribandinek pêşwext e ji bo pîvandina vê yekê ka gelo Waşîngton dixwaze kanala heyî ya danûstandinên ewlehiyê yên sinordar veguherîne rêyeke siyasî û berfirehtir ku ber bi normalîzekirina têkiliyan ve diçe yan na.
