Serokê Nivîsgeha Ragihandinê ya YNK'ê ji KurdPress'ê re: Divê hemû aliyên Kurd helwesta xwe ya fermî li ser îdîaya çekên Amerîkî eşkere bikin

Li gorî rapora Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya Ehlê Beytê (S.X)- ABNA-Serokê Ofîsa Ragihandinê ya Yekîtiya Niştimanî ya Kurdistanê ji KurdPressê re: Divê hemû aliyên Kurd helwesta xwe ya fermî li ser îdîaya şandina çekên Amerîkî eşkere bikin
Di heman demê de ku tansiyona leşkerî bilind dibe, îdîayeke nakokî ji aliyê Donald Trump, Serokkomarê berê yê Amerîkayê, ve cîhê medyayî û siyasî yê herêmê bandor kir; îdîaya ku Dewletên Yekbûyî çek daye "Kurdan" û çarenivîsa wan çekan ne diyar e. Ev îdîa ku bi kêmî du caran ji çavdêriya fermî ya Qesra Spî hate ragihandin, zû bi bertekên berfireh ên ji aliyê tevgerên siyasî yên Kurd û tewra komên Kurd yên dijî Îranê re rû bi rû ma û piraniya wan bi awayekî qethî her wergirtina wiha çekan red kir û bi fermî ragihand ku ew ê bibin beşek ji projeya êrîşa bejî ya muhtemel a li dijî Îranê.
Di vê çarçoveyê de, Bafel Talabanî, Serokê Yekîtiya Niştimanî ya Kurdistanê (YNK), jî bi eşkereyî ragihand ku ev partî tu çekên ji Amerîkayê wergirtine û ev cure îdîa bêbingeh in. Tevî van redkirinan, nezelaliya li ser eslê û çarenivîsa van çekên îdîakirî hê jî wek pirsyareke vekirî li cîhê siyasî û medyayî maye; bi taybetî ku derxistina vê mijarê di qonaxa hesas a şer û geşedanên herêmê û bi taybetî li hundurê Îranê, li tevliheviyên ewlekarî û siyasî yên wê zêde kiriye.
Di vê atmosferê de, Ajansa Nûçeyan a KurdPress di hevpeyivînekê de bi Latîf Nûrweyî, Serokê Ofîsa Agahdarkirinê ya YNK'ê re, çûye lêkolîna aliyên vê îdîayê û her weha geşedanên niha yên Herêma Kurdistanê; ev hevpeyivîn hewl dide ku di heman demê de ronîkirina îdîayeke navneteweyî ya nakokî û her weha analîza rêzbûna nû ya hêzên siyasî li Herêmê bike.
Latîf Nûrweyî di derbarê îdîayên medyayî yên li ser wergirtina çekan ji aliyê Kurdan ve, ji KurdPressê re got: "Di bersiva îdîayên hatine ragihandin de, Bafel Talabanî bi eşkereyî ragihand ku YNK'ê tu çek wergirtine û bi eslê xwe ev qeyse rastî nîn e."
Li gor Latîf Nûrweyî, ev helwest ne tenê nêrîna fermî ya partiyê tê hesibandin, belkî bi zelalî ji bo rayê giştî li astên navxweyî, herêmî û navneteweyî jî hatiye ragihandin. Wî tekez kir ku YNK'ê di tu astekê de beşdarî vê pêvajoyê nebûye û helwesteke zelal ji bo rayê giştî yê navneteweyî, herêmî û navxweyî hatiye ragihandin. "Em ne ji van çekan haydar in û ne jî çekan wergirtine û ji rewşa aliyên din jî agahdar nînin û nizanin gelo aliyekî çek wergirtiye an na."
Nûrweyî di berdewamiya axaftina xwe de bi îşareta erdnîgariya di bin bandora vê partiyê de, destnîşan kir ku li navçeya Silêmaniyê—wek navenda sereke ya çalakiya YNK'ê—tu nîşanek ji hatina wiha çekan tune û ev herêm bi eslê xwe ji van îdîayan derve ye. Wî di heman demê de tekez kir ku ev partî li ser tevgerên din yên siyasî yên Kurd agahdarî nîne û nikane li ser wan hukm bike; "ev mijar wê demê pir bal kişand ser xwe ku Serokkomarê Amerîkayê ragihand ku van çekan komeke wergirtine. Ji ber vê yekê pêwîst e ku her aliyekî helwesta xwe ya fermî eşkere bike da ku mijar ji bo rayê giştî—çi li hundurê Kurdistan û Iraqê û çi li asta herêmî û navneteweyî—zelal bibe."
Nûrweyî bawer dike ku zelalkirina hevbeş di vî warî de neçarîyekê ye ku nayê paşguhkirin; ji ber ku tenê bi vê rêyê dikare dawî li nezelaliyan were anîn û ji veguherîna vê îdîayê amûreke ji bo zexta siyasî an ewlekarî li asta herêmê were astengkirin. Ji ber vê yekê, peyama Bafel Talabanî ji bo rayê giştî pir girîng bû, ji ber ku hemû alî—ji medyayê bigire heya elîtên siyasî, medyayî û rewşenbîrî—li bendê bûn ku bibînin ka her alî bi çawa reaksiyonê li vê mijarê nîşan dide; mijara ku Serokkomarê Amerîkayê destnîşan kiribû ku çek hatine dizîn an winda bûne û ji aliyekî re hatine radestkirin.
Bi tevayî, îdîaya ku ji aliyê Donald Trump ve li ser şandina çekan ji "Kurdan" re hatiye ragihandin, li tenişta redkirinên eşkere yên hin aktorên sereke yên Kurd, bûye yek ji girêkên nezelal di hevkêşeyên ewlekarî û siyasî yên herêmê de; girêkeke ku aliyên wê hêj nehatine ronîkirin û di nav tansiyonên herêmî de dikare wek guherbareke bibandor di şekildana vegêranên siyasî û ewlekarî de were bikaranîn. Di vê rewşê de, tekezkirina li ser zelaliyê, ragihandina helwestên fermî û dûrketina ji nezelaliyê, ji her demê girîngtir dibe; ji ber ku pêşeroja têkilî û hevkariyên di navbera aktorên Kurd, hukûmetên herêmê û hêzên der-herêmî de, bi awayekî mezin bi awayê rêvebirina van dosyayên nezelal û hesas ve girêdayî ye.
Serokê Nivîsgeha Ragihandinê ya YNK'ê ji KurdPress'ê re: Divê hemû aliyên Kurd helwesta xwe ya fermî li ser îdîaya çekên Amerîkî eşkere bikin
Xizmeta Iraq û Herêma Kurdistanê - Letîf Nîrowayî, serokê nivîsgeha ragihandinê ya Yekîtiya Niştimaniya Kurdistanê, bersiva îdiaya Serokê Amerîkayê ya li ser şandina çekan ji bo tevgereke Kurdî di nava aloziyên li Îranê di meha Çile de da û got ku me ev mijar bi zelalî ji aliyên herêmî û cîhanî re ragihandiye ku me ti çek nestendiye, û em ji van çekan jî agahdar nînin, û em daxwaz dikin ku hemû partiyên Kurdî helwesta xwe ya fermî li ser îdiaya şandina çekên Amerîkî ji bo Kurdan ragihînin da ku mijar ji bo raya giştî zelal bibe.
