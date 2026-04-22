Gelo Tirkiye dixwaze Herêma Kurdistanê paşguh bike?

Li gorî rapora Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya Ehlê Beytê (S.X)-ABNA-Di dema ku efsaneya dubare ya medyayên Tirkiyê li ser "derbaskirina Herêma Kurdistanê ya Iraqê bi riya avakirina deriyekî sînorî yê nû li Ovakoyê" hîn tê nîqaşkirin, di sêgoşeya sînorî ya Tirkiye, Sûrî û Iraqê de geşedanên girîng çêdibin. Ev geşedan bi helwesta Partiya Demokrat a Kurdistanê ya Iraqê (PDK) û projeya nû ya "Rêya Pêşkeftinê" ve girêdayî ne. Dibe ku ev proje niha li şûna ku ji Herêma Kurdistanê derbas bibe, were rêvekirin ku ji riya Sûriyê biçe.
Ji destpêka salên 1990î vir ve, medyayên Tirkiyê bi berdewamî ji vekirina deriyekî nû ji bo girêdana rasterast a Tirkiyê bi Iraqê re û derbaskirina Herêma Kurdistanê axivine. Lê belê, piştî nêzîkî çar deh salan, ev mijar hîn jî zêdetir di asta nîqaşên medyayî de maye. Rastî ev e ku Tirkiye û hukûmeta navendî ya Iraqê sînorekî rasterast bi hev re nîn e. Hemû qada sînorî ya Tirkiye û Iraqê, hem ji aliyê pratîkî û hem jî ji aliyê qanûnî ve, di nav destûr û erkên Herêma Kurdistanê de ye. Ev herêm, ji bilî hin serdemên ji salên 1980î heta destpêka salên 2010î ku beşên wê di bin kontrola PKK'yê de bûn, bi awayekî pratîkî di bin serdestiya PDK'yê de bûye. Di rewşa heyî de, Tirkiye tu kontrola rasterast li ser vê qada sînorî nîne.
Di salên 1990î û heta dawiya salên 2000î de, pirsgirêka sereke ya Tirkiyê ew bû ku hê jî têkiliyên fermî û dewletî yên temam bi Herêma Kurdistanê re pêk neanîbû, ji ber ku li gorî statuya qanûnî ya heyî, bazirganî bi saziyeke fermî ya bi navê "Hikûmeta Herêma Kurdistanê" dihat kirin. Ji nîvê salên 2000î û pê ve, hesasî li ser navê fermî yê Herêmê kêm bû, lê pirsgirêka sereke derbasî qada aborî û bazirganiyê bû.
Têkiliyên bazirganî yên berfireh ên di navbera Tirkiye û Herêma Kurdistanê de dahatekî mezin ji bo aktorên aborî afirand û ji bo her du aliyan jî sûdmend bû. Lê belê, Herêma Kurdistanê ji dema avakirina desthilatdariya xwe ya pratîkî di sala 1991î de heta niha bi pirsgirêkên kronîk ên wekî gendelî, qelsiya desthilatdariya qanûnê, serdestiya têkiliyên eşîrî û malbatî li ser strukturên fermî, û her weha zextên hevbeş ên navbera Bexdayê û Hewlêrê re rûbirû maye. Van faktoran carinan bazirganî û riyên derxistina neft û gazê rast di demên ku Tirkiye û welatên rojavayî herî zêde hewceyê hevkariyê bi Herêmê re bûn, asteng kirine.
Di geşedaneke nû de, PDK'ê hewl daye ku astengiyan li ber derxistina nefta Iraqê çêbike; ew di dema ku Tengava Hirmûzê bi têkçûnê re rûbirû ye. Tê dîtin ku ev mijar jî motîveke cidî afirandiye ji bo dîtina riyên alternatîf ji bo derbaskirina PDK'yê û bi vî awayî kêmkirina girêdayîbûna Herêma Kurdistanê.
Pirsgirêka din a girîng, cîhê karsaziyê li herêmên di bin kontrola wê partiyê de ye. Ji pargîdaniyên piçûk bigire heya veberhênerên navneteweyî, gelek aktorên aborî ji gendelîya îdarî û hewcedariya hebûna "hevalekî herêmî" gilî dikin; mekanîzmayeke ku bi modele bazirganiya azad, bilez û bingeha garantiyên qanûnî yên ku Amerîka û hukûmeta Trump pê ve girîngiyê didin, re li hev nake. Ew kesên ku ezmûna bazirganiyê li van herêman hebûne, vê rastiyê baş fêm dikin.
Di vê navberê de, her çend ramana deriyê Ovakoyê ji bo derbaskirina Herêmê zêdetir reng û bêhneke medyayî hebe jî, deriyê sînorî yê Rabîe di navbera hukûmeta navendî ya Iraqê û Sûriyê de piştî nêzîkî 15 salan hatiye vekirin. Ev derî, Bexdayê bi bakurê Sûriyê ve girê dide û tenê çend deh kîlometreyan bi sînorê Tirkiyê re dûr e.
Li vir e ku projeya "Rêya Pêşkeftinê" girîngiyeke nû bi dest dixe. Ev proje di destpêkê de ji bo derbaskirina Iraqê û gihîştina Tirkiyê hatiye sêwirandin, lê niha riyeke alternatîf a bi riya Sûriyê jî li ber wê ye. Di nêrîna pêşîn de, zêdebûna Sûriyê vê rêyê dibe ku wateya prosedurên gumrikê yên zêdetir û derbaskirina sînorekî din be, lê di pratîkê de Herêma Kurdistanê jî mîna yekîneyeke serbixwe tevdigere.
Li sînorê di navbera Herêmê û hukûmeta navendî ya Iraqê de, kamyonên bazirganî tên sekinandin, bac û dahatên guhezbar tên wergirtin û prosedurên li gor daxwazên kesane bazirganiyê bi astengiyên cidî re rûbirû dikin. Berevajî vê, eger Sûriye bigihîje aramiyê û deriyên fermî û pergala bacê ya diyarkirî hebe, tevî derbaskirina welatekî din jî, dikare riyeke bikêrtir û kêmtir lêçû peyda bike. Rayedarên sînorî yên Iraqê jî ragihandine ku deriyê Rabîe dikare bibe yek ji riyên girîng ên projeya Rêya Pêşkeftinê; mijareke ku destnîşan dike ku vebijarka derbaskirina Herêma Kurdistanê niha ji berê cidîtir tê nîqaşkirin.
Deriyê sînorî yê Xabûrê, ku di sêwirana destpêkê ya Rêya Pêşkeftinê de riya sereke ya girêdana Iraqê bi Tirkiyê dihat hesibandin, bi salan e ku bi qerebalixiya giran, bêserûberî û trafîka zêde re rûbirû ye. Berevajî vê, deriyê Rabîe avantajeke girîng heye: Rêya hesinî ya dîrokî ya Bexda–Mûsil–Nisêbîn–Stenbol–Ewropa ku bi tamîr û nûkirinê dikare dîsa were çalakkirin. Ev rêya hesinî kapasîteya wê heye ku projeya Rêya Pêşkeftinê bi tora hesinî ya Ewropayê ve girêbide û girêdanekî bikêr di navbera Asyaya Rojhilat û Ewropayê de ava bike.
Di vê çarçoveyê de, tê hêvîkirin ku deriyê Nisêbîn–Qamişlo jî ku nêzîkî 15 sal e girtî ye, di demeke nêzîk de were vekirin. Di rewşa heyî de Hêzên Sûriyeyî yên Demokratîk hîn jî li ber radestkirina tevahî saziyên dewletê li Şamê li ber xwe didin, lê di rewşa pêkanîna vê pêvajoyê de, ev derî dê were vekirin û Tirkiyê bi riya Rabîe rasterast bi herêmên di bin kontrola hukûmeta navendî ya Iraqê re girêbide.
Tirkiye hê jî têkiliyên xwe yên baş bi PDK'yê re didomîne, lê di heman demê de têkiliyên xwe bi Yekîtiya Niştimanî ya Kurdistanê (YNK) re jî baştir dike; partiyeke ku piştî şerê Îranê, siyasetên wê bi lez diguhere. Siyaseta Tirkiyeyê li hember PDK'yê her tim bi çeşnekî baldarî û gumanê re bûye.
Îro du xemên sereke li Enqereyê tên dîtin: Yekem, kontrola PDK'yê li ser herêmên ku ji asta di peymana destpêkê ya xweseriyê de hatibû pêşbînîkirin pir wêdetir e, bi taybetî li herêmên wekî Şingalê; ku ji nêrîna Tirkiyê avantajeke stratejîk a girîng ji bo vê partiyê afirandiye û nîşanek ji xwazgînên wê yên herêmî li herêmên nakokî yên Iraqê û hewildana dagirtina valahiya hêzê li Sûriyeyê piştî YPG'ê ye.
Têkiliyên Tirkiye û PDK'yê ji vê nîqaşê firehtir in, lê diyar e ku her çend her du alî ji nîvê salên 2010î vir ve têkiliyên nêzîk hebûn jî, Enqereyê her tim li hember xwazgînên siyasî û erdnîgarî yên vê partiyê bi gumanî nihêrîye; gumaneke ku naha di senaryoyên derbaskirina Herêmê û di heman demê de di kêmkirina tansiyonê bi YNK'ê re jî xwe bi xwe dide der.
Nivîskar: Dunya Basol, Profesora Têkiliyên Navneteweyî
Pirsgirêkên bazirganî, gendelîya îdarî û astengiyên veguhastinê li herêmên di bin kontrola Partiya Demokrat a Kurdistanê ya Iraqê de, Enqereyê ber bi vebijarkên alternatîf ve birine.
Li gorî rapora Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya Ehlê Beytê (S.X)-ABNA-Di dema ku efsaneya dubare ya medyayên Tirkiyê li ser "derbaskirina Herêma Kurdistanê ya Iraqê bi riya avakirina deriyekî sînorî yê nû li Ovakoyê" hîn tê nîqaşkirin, di sêgoşeya sînorî ya Tirkiye, Sûrî û Iraqê de geşedanên girîng çêdibin. Ev geşedan bi helwesta Partiya Demokrat a Kurdistanê ya Iraqê (PDK) û projeya nû ya "Rêya Pêşkeftinê" ve girêdayî ne. Dibe ku ev proje niha li şûna ku ji Herêma Kurdistanê derbas bibe, were rêvekirin ku ji riya Sûriyê biçe.
Your Comment