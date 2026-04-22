Eraqçî: Rewşa niha ya li Tengava Hormuzê encama rasterast a bêqanûniya Amerîkayê ye

Li gorî rapora Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya Ehlê Beytê (S.X)- ABNA- Seyîd Ebas Eraqçî, Wezîrê Karên Derve yê Komara Îslamî ya Îranê, û Antonio Tajanî, Wezîrê Karên Derve yê Îtalyayê, îro sibehê (çarşemê) bi rêya têlefonê danûstandinek kirin.
Di vê danûstandina têlefonî de, li ser guherînên herêmê û encamên ewlekarî, dadî û aborî yên êrîşa leşkerî ya Amerîka û rejîma siyonîst a li dijî Îranê, raman hatiye guhertin.
Wezîrê Karên Derve yê Îranê, bi ravekirina tawanên ku dagirkerên Amerîkî-Îsraîlî di êrîşa leşkerî ya dawî de li dijî Îranê kirine, berpirsyariya hemû hikûmetan ji bo şermezarkirina binpêkirinên eşkere yên Peymana Neteweyên Yekbûyî û qanûnên navneteweyî ji aliyê dagirkeran ve, bi bîr xist.
Wezîrê Karên Derve yê Îranê, rewşa niha li Tengava Hurmuz wekî encama rasterast a qanûnşikênî û serkêşiya Amerîka di êrîşa leşkerî de li dijî welatekî serbixwe yê endamê Neteweyên Yekbûyî da nîşandan û diyar kir: Îran wekî dewleta peravê ya Tengava Hurmuz, li gorî qanûnên navneteweyî tedbîrên ji bo parastina ewlehiya xwe ya neteweyî li hember êrîş û gefên Amerîka û Îsraîlê girtiye, û berpirsyariya encamên vê rewşê li ser aboriya cîhanê, li ser dagirkeran e.
Wezîrê Karên Derve yê Îranê her wiha bi îşaretekê li êrîşên dagirker ên Amerîka û rejîma siyonîst li dijî saziyên nukleerî yên aştiyane yên Îranê, bêdengiya welatên Ewropayê li hember vê qanûnşikêniya tawanbarî nepejirand û li ser qelsbûna zêde ya qanûnên navneteweyî û rejîma nebelavkirina çekên nukleerî, ji ber nêzîkatiyên ducar ên welatên Ewropayê li hember vê mijarê, hişyarî da.
Wezîrên Karên Derve yên Îran û Îtalyayê her wiha li ser guherînên Libnanê û pêwîstiya rêzgirtina ji agirbestê jî danûstandin kirin.
Wezîrê Karên Derve yê Îtalyayê bi tekezkirina li ser girîngiya sazkirina aştî û aramiyê li herêma Kendava Farsê, amadebûna welatê xwe ji bo alîkariya xurtkirina aramiyê li seranserê herêmê ragihand.
...........
Dawiya peyam/
Etîket:
- Seyîd Ebas Eraqçî
- Amerîka (DYA)
- Tengava Hurmuz"
Your Comment