Analîstê siyasî ji bo El-Manîtor:Divê Kurd û Şam nêzîkatiyek nerm bigirin

Li gorî rapora nûçegihanê çandî yê Ajansa Navneteweyî ya Ehl-ul Beytê (s.x) -ABNA-Beşa Sûrîyê: Ambrin Zaman, pisporekî di mijarên Rojhilata Navîn de, ji El-Manitor re got ku tevgera hikûmeta demkî ya Ehmed Şera heta niha gaveke trajîk bûye ji ber ku zêdetirî 1500 kes hatine kuştin. Erebên Sunnî yên paşverû sûcdar in, û ev destwerdan, li şûna çareserkirina krîzê, rewşê aloztir kiriye û dewlet qelstir xuya kiriye.

Wî got, "Sedema herî girîng a fikara Tirkiyeyê li ser serhildana Kurdan li dijî dewleta Şerîetê xweseriya Kurdan li bakurê rojhilatê Sûrîyê ye. Ew herêmek serbixwe birêve dibin, hêzek leşkerî ya perwerdekirî û baş çekdar heye ku ji hêla Dewletên Yekbûyî ve tê piştgirî kirin û çavkaniyên enerjiyê yên dewlemend ên welêt kontrol dikin." Tirkiye bi xwe xwedî nifûseke mezin a Kurdan e û fikar dike ku xweserî ji bo Kurdên li hundurê welêt bibe mînak. Ji ber vê yekê, ji bo pêşîgirtina li aramiya xweseriya Kurdan, gelek êrîş li bakurê Sûrîyê kirine. Ji aliyekî din ve, PKK, wekî dijminekî Tirkiyeyê, têkiliyên nêzîk bi rêveberiya herêmî ya Kurdên Sûriyeyê re hene.

Di derbarê bandora bûyerên li Suweydayê li ser helwesta Kurdên Sûriyeyê de, Zaman got ku van bûyeran bandorek neyînî li ser helwest û rewatiya Şerîetê kiriye. Ji aliyekî din ve, dewleta ku Şerîet lê tê birêvebirin êrîşek li dijî Suweydayê daye destpêkirin ji ber ku ew dixwaze deverên ku Ereb lê dijîn di bin kontrola Kurdan de vegerîne. Ji ber vê yekê, Kurd hîs dikin ku destê wan li ser wan e. Bê guman, divê em ji bîr nekin ku hin eşîrên Sunnî jî ji serweriya Kurdan nerazî ne û ev dijberî dikare bibe sedema şerê etnîkî yê Ereb-Kurd.

"Hikûmeta Sûriyeyê bi qasî ku dikare baş tevgeriyaye," wî got, bi îşaretkirina şîroveyên Nûnerê Taybet ê Dewletên Yekbûyî yên Amerîkayê ji bo Sûriyeyê Tom Barak ji Associated Press re ku hikûmeta Sûriyeyê bi qasî ku dikare baş tevgeriyaye. Ew wê wekî navendparêz û îradeya piraniya Sûrîyan bi nav dike, lê ev xelet e. Drozî, Kurd û piraniya kêmneteweyên din pergalek nenavendî dixwazin. Paşê, wekî min got, ev kêmnetewe hîn jî baweriya xwe bi hikûmeta navendî naynin û ji xwe re dibêjin, ez çawa dikarim çekan deynim û hikûmetek ku li ber hilweşînê ye, bi pêş bixim?

"Ji ber vê yekê hem Şam û hem jî Kurd divê bi aqilmendî û realîst tevbigerin," wî got. 14 salên xweseriya Kurdan nikarin di şevekê de werin paşguh kirin. Bê guman, Kurd nikarin hêvî bikin ku hemî daxwazên wan werin bicîhanîn. Dibe ku dîplomasiya Dewletên Yekbûyî bikaribe çareseriyek nerm bibîne, ji ber ku Kurd îro li Sûriyeyê kêmneteweya herî rêkûpêk, rêxistinkirî û berbelav in û nayên paşguh kirin.