"Hamas danûstandinan rawestand, heta ku rewşa gelê Xezzê baştir bibe"

Li gorî ragihandina Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya Ehl-ul Beyt(s.x) –ABNA-Hamas di bersivekê de ji navbêneran re got ku ew danûstandinên agirbestê bi rejîma dagirker re nake, heya ku rewşa mirovahî li Xezzeyê baş nebe. Ev bersiv ji aliyê rejîma dagirker ve nehat qebûlkirin û ew biryar da ku daxwaza Hamasê ya "azadiya dîlên Filistînî bi hemberî teslîmkirina cenazeyên Îsraîliyan" red bikin. Îsraîl bersivek nû ji bo navbêneran şand ku tê de guhertinên nû di siyasetên xwe de dike.

Her çend Tel Avîv dibêje ku dixwaze danûstandinan bidomîne û dîlên xwe bistîne, lê "Yisraêl Katz", wezîrê şerê Îsraîlê, Hamas tehdît kir ku "heke dîlên me zû neyên azadkirin, ew ê biha giran bidin". Katz her weha li ser gotinên Emmanuel Macron, serokê Fransayê, û serokên Rojavayê yên ku piştgirî didan pozisyona berxwedanê, protesto kir.

Di heman demê de, çavkaniyek Îsraîlî ragihand ku Benjamin Netanyahu, serokwezîr, bi kabîneya xwe re di lêkolîna vebijarkên şiddetliyên de ye, wekî:

*- Zêdekirina kontrola herêmên Xezzeyê

*- Blokada tam ji bo herêmên din

*- Qedexekirina ketina xwarinê

(bi bahane zêdekirina pestî li ser Hamas)

Di heman demê de, wezîrê mîrasê yê Îsraîlê, "Amihai Eliyahu", diyar kir ku kabîneya Îsraîlê dixwaze dîlên xwe veşêre û pêşniyar kir ku ew wekî "dîlên şer" bêne tesnîfkirin û mesele piştî şer were çareser kirin.

Gava ku "Steve Whitkoff", nûnerê Amerîkayê, çû Tel Avîv da ku bi Netanyahu û rêberên Îsraîlê re rûniştinê bike, yetek Îsraîlî tekîd kir ku armanca vê seferê pêşxistina peymana guhertina dîlan e.

Di raporteke "Yedioth Ahronoth" de hat gotin ku Whitkoff ditirsin ku "Itamar Ben-Gvir" (wezîrê ewlekarî) û "Bezalel Smotrich" (wezîrê aborî) ji ber pestîyên siyasî li ser Netanyahu, li dijî peymanê dixebitin. Whitkoff dibêje ku dibe ku wî daxwaza rûniştinê bi wan re bike da ku wan qane bike.

Di heman demê de, yetên Amerîkayê ragihandin ku Whitkoff dibe ku seredana Xezzeyê bike û ji bo nirxandina rewşa mirovahî, bê xwendina navendên alîkariyê.

------------------

Dawiya Peyamê

Tags: Danûstandin, Hamas, Xezze, Filistîn