Şêx Neîm Qasim:"Silahê Hizbullah ji bo parastina Libnanê ye.Amerîka hevkarê sûcên Îsraêl e"

Li gorî rapora nûçegihanê çandî yê Ajansa Navneteweyî ya Ehl-ul Beytê (s.x) -ABNA— Şêx Neîm Qasim, Serokê Giştî ya Hizbullahê Libnanê, di çalakiyeke sala hatina şehîdiyê yê serokê cihadiyê mezin, Seyid Fuad Şekir (Seyid Mohsin), li herêma Dahîya Başûr a Bêrut, paytexta Libnanê, axivî.

:Di destpêka vî çalakiyê de wî got

Em di du rêyên xebatê de dixebitin; rêya berxwedan ji bo azadkirina erdê li dijî Îsraîl, û rêya duyem, rêya xebata siyasî ji bo avakirina dewletê. Em neberî têkiliya yek ji van rêyan berî yê din nekin û nekarin wan yêkê li yê din biguherînin, lê bi heman demê di her du rêyan de berdewam dikin. Ji ber vê yekê, têkiliyeke firotî di navbera van du rêyan de tuneye.

Serokê Giştî ya Hizbullahê zêde kir:

Hilbijartina Jozef Aoun wek serokwezîr piştî salên krîz û tarîkatiya avakirina dewletê hat. Berxwedan bi şewitandinê vê rêbazê dîsa nîşan da ku ew yek ji stûnên serekeyên avakirina dewletê ye. Pirsa xweş ku li vir tê pêşniyar kirin: Çawa dikarin li Libnan dewletê biafirînin? Hinan nizanin armanca wan ji avakirina dewletê çi ye: ma ji bo dîrokê hatine an ji bo jêbirina yek beş ji civaka?

Şêx Neîm Qasim bi işaret kirinê berxwedan got:

Ev berxwedan wek bersiva têkoşînê li dijî desthilatdariyê hat, vala ya ku li hêza leşkerê Libnan bû tije kir û di sala 2000-an de azadkirina serfirazîk çêkir. Ev berxwedan berdewam dike û karê qedexekarî li dijî Îsraêl û parastina Libnanê li ser xwe heye. Ev berxwedan qet cihê an mesûliyetê kesekî nake û nakê. Leşker mesûl e û dê bimîne. Gel mesûl e û dê bimîne. Em bi vê yekîtiyê serkeftin me û dibêjin ev berxwedan bi leşker û gel mesûliyeta hevpar heye. Em tenê şuar nakin, lê bi rastî bawer in û bawer in ku her qas van sê aliyên hêzdar û hemberber bin, encamên baştir dixwazin were berdan.

Wî li ser peymana piştî şerê "Olî al-Bas" got:

Em li dijî tecavûza Îsraêl berdest bûn û peymanek hat ku ez hêz dikim ev peyman ji hêla Îsraîl ve daxwaz bû. Ji bo Îsraîl tenê vê ku Hizbullah ji başûra rûdaweya Litani berdewam bike û leşkerê Libnan ew cih bigire, yek serkeftin e. Ji bo me, ku dewlet mesûliyetê parastina welatê xwe qebûl bike, yek serkeftin e. Ev peyman ji bo me û jî ji bo dijmin feydeyan hebûn. Em alîkarî dewlet kirin, lê Îsraîl peymana nedaye. Ev peyman tenê başûra Litani tê girtin. Heke kes têkiliyek di navbera peyman û silahê de bibîne, divê bizane ku silah mijarekî hundirî ye û têkiliyeke ne li Îsraîl heye.

Şêx Neîm Qasim îzah kir: Piştî şerê Olî al-Baas, Îsraîl tecavûzên xwe berdewam kir, lê bi qeweta kêmter û bi armanca ku ser Hizbullah û Libnan bibe pres. Wî ragihand ku Hizbullah têk çûye ji ber ku bersiv nadide. Em gotin dema ku dewlet mesûliyeta xwe qebûl kir, em ne hewce ne ku tenê bersiv bidin. Ev wateya ku hemû hêzên siyasî mesûl in. Wan hêrs bûn ku Hizbullah têk çûye, lê di dîtina şandina Hizbullah li avakirina dewletê, li başûr û di çalakiyên cemedaniyê de wek şanazên şehîdan wek Seyid Hasan Nasrullah û Seyîd Haşim Safîyedîn şaş bûn. Wan ji encamên hilbijartinan jî ajîb bûn. Hemû van nîşan dide ku berxwedan li hemû qada siyasî, civakî, tenduristî û xizmetî hêzê xwe pêşkêş dike.

Wî zêde kir: Îsraîl peyman şikest û herî kêm tehdit dike. Em vê yekê berhevkirina Îsraîl û Amerîkayê dizanin. Amerîka bi peymana Hookstein diyar kir ku wê pêşveçûna peyman ji hêla Îsraîl ve binêre, lê paşê wekî nûnerî şand ku armanca wê çêkirina krîz di Libnanê de bû. Amerîka ji alîkarîyê re nayê, welatê me dijmin dike da ku alîkariya Îsraêl bike.

Şêx Neîm Qasim got: Barak bi tehdit û têrsandin hat ku Libnanê bikeşîne Sûriyeyê û jê bibîne, lê ji aliyê yekîtiya neteweyî, neteweyî û berxwedan a libnanîyan terîf bû. Wî wisa xebit ku bi pres li ser sê serokên girseyî fitne biafirîne, lê nezanibû ku wan bi taybetiya Libnan agah in. Amerîka dixwaze Libnan bibe amûrê proceya Rojava Navîn û hêza wê jê bibe.

Wî zêde kir: Ewlehiya li bakur ji erdên têkoşer ji heşt meh berê hatiye damezirandin, lê li Libnan hîn ne. Îsraêl hîn di cîhanên sınorî yên pêncgehî de maye da ku bi piştgiriya Amerîkayê silaha Hizbullah bistîne. Armanca wan ev e ku Libnan ji hêza leşkerî bêder bike û paşê bi firehkirina van herêmên bajar çêbike û di siyaseta hundirî de destûr bigire. Ev wisa ye ku di Sûriyê de bû.

Serokê Giştî ya Hizbullah derbarê rewşa Libnan got: Em ber tehrîke yekîneyê ne, ne tenê ji bo berxwedan, lê ji bo hemû Libnan, hemû tîfan û gelê wê. Tehdit ji aliyê Îsraîl, DAEŞ û Amerîkaye. Wan ne tenê dixwazin silaha berxwedan bistînin, lê her weha dixwazin erdê Libnanê bigirin. Çima wan rê li gel vegera gelê ser sinorên dewamî vedikin?

Wî bi tîpa qewetdar got: Em Libnanê nafirînin bo Îsraîl. Bi Xwedê qasam, heke hemû cîhan li dijî me yekîtiya bikin û heke hemû me jî şehîd bibin, Îsraîl qet nikare me şikest bide an Libnan bistîne. Silahê me bo berxwedan li dijî Îsraîl e û têkiliyeke li hundirî Libnan nîne. Ev silah hêza Libnan e. Her kes ku dixwaze silah vexwe, rastî dixwaze wê bidê Îsraêlê.

Wî got: Em gelê şeref û rûmet in, em bawer in bi fêrgehên İmam Hüseyin (silav lêbin) ku got: "«هیهات منا الذلة»" (Heyhat ji me neçarî). Em difendin her çend ku şehîd bibin. Desthilatdari nayê bimîne. Em hene ji ber ku haqqa me ye.

Şêx Neîm Qasim zêde kir: Dewletê Libnanê divê karên xwe bike; hem qedexeyê rawestîne û hem jî vegerandina welatê. Heke Amerîka alîkarîyên derve yê rawestîne, dewlet divê çareseriyên din bigire. Vegerandin jî ji bo aboriyê welatê kêmik e.

Serokê Giştî ya Hizbullah derbarê şehîd Seyid Fuad Şekir got: Seyîd Mohsen ji Beqa bû û yek ji serokên hêza leşkerî ya pêşîn a Hizbullahê. Ew serokê komelekî bû ku bi peymana "Deh kes" tê zanîn; hemû wan şehîd bûn. Ew bi İmam Xomeynî û paşê bi İmam Xameneî biwetîbû. Di operasyonên mezin ên Başûra Libnanê, Bosna û di şerê 2006-an de bû. Ew mesûlê yekîtiyên deryayî û êstexdadî ya Hizbullah bû û yek ji bingehên serekeyên operasyonên girtina cezairekî meşhûr bû. Di şerê Tofanê El-Aqsa jî roleke girîng lîst. Ew kesekî bawerîdar, qewetdar, xuşewist û fikrîkî zîrek bû. Em mirina wî ji malbatê wî û hemû hevalên wî pîroz dikin.

Di dawiyê de wî şehîdî serokê ofîsa siyasî ya Hamasê, Îsmayîl Heniye, tê zanîn û zêde kir: Ev şehîdî berdestîya rêya berxwedan a Filistînî ye ku îro li ser serfiraziyên cîhanî ye. Em di dijî sûcên Amerîkî-Şeytonî li Xezze de dîtin ku zarok û jinan tê kuştin, û rêxistinên navneteweyî tenê biyanî dikin. Divê piştrastiyên rawestandinê ya van sûcên bidin.

Wî ji şehîdê şermezar, Corc Abdullah, pîrozbahî kir û got: Ew nimûneya berxwedan e ku bi serbilindî 41 sal di zindana mayî. Berxwedan ya hemû gel û tîfan e, û em hemû yekbûn ji bo azadkirina Filistînê.

/Dawiya Peyamê

Etîketan:

Şêx Neîm Qasim

Serokê Giştî ya Hizbullahê Libnanê

Libnan

Hizbullahê Libnanê

Şehîd Fuad Şekir