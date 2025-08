?Ziyareta gorên dê û bavan çi bandorên xwezayî û olî hene

Li gorî rapora nûçegihanê çandî yê Ajansa Navneteweyî ya Ehl-ul Beytê (s.x) -ABNA- Gelo di vegotinan de ji bo serdana gorên dêûbavan pêşniyar hene û gelo ji bo wê kiryarê feydeyên hatine diyarkirin hene?

Çend vegotinan serdana gorên miriyan, û bi taybetî serdana gorên dêûbavan pêşniyar kirine û gelek feyde û nîmetên wê rêz kirine. Di hin ji van vegotinan de, feydeyên serdana goran ji bo miriyan têne diyarkirin, û di hinan de, feydeyên serdana goran ji bo Zîyaretvanî têne behs kirin, û hin vegotinan feydeyên serdana goran ji bo herduyan jî destnîşan kirine. Ji ber vê yekê, bersiv di sê beşan de tê pêşkêş kirin. Xalek ku divê di pêşgotinê de were behs kirin ev e ku gelek vegotinan serdana gorên miriyan bi gelemperî destnîşan kirine, lê bi berçavgirtina girîngiya meqam û statuya dêûbavan, ew dikarin di awayê yekem de ji bo serdana gorên dêûbavan werin sepandin; ji ber ku dema serdana kesekî ji bilî dêûbavan feyde û nîmetên weha ji bo kesek hene, wê hingê bê guman serdana dêûbavan jî heman feydeyan hene.

A. Feydeyên serdana gorên dê û bavan ji bo wan

Gelek vegotin serdana gorên dê û bavan pêşniyar kirine û feydeyên wê ji bo wan rêz kirine, ku hin ji wan li jêr hatine dayîn.

1. Kêfa mirîyan ji serdana gorên wan

Gotinek ji Fermandarê Bawermendan Hz. Îmam Elî (silavên Xwedê li ser wî bin) dibêje:

«زُورُوا مَوْتَاکُمْ فَإِنَّهُمْ یَفْرَحُونَ‌ بِزِیَارَتِکُمْ؛ (۱)

Serdana miriyên xwe bikin, çimkî ew ê ji serdana we kêfxweş bibin.”

Di vê vegotinê de, serdana gorên miriyan bi gelemperî tê pêşniyar kirin, ji ber vê yekê serdana gorên dêûbavan jî tê de ye.

2. Mirî bi kesên ku serdana gorên wan dikin re nas dibe

Îshaq ibn Emar dibêje ku min ji Îmam Kazim (s.x) pirsî ka bawermend dizane kê serdana gora wî kiriye. Îmam (s.x) got: «نَعَمْ وَ لَا یَزَالُ مُسْتَأْنِساً بِهِ مَا دَامَ عِنْدَ قَبْرِه؛ (۲)

"Heta ku mêvan li ser gora xwe be, mirî nêzîkî wî ye."

Eşkere ye ku dema serdana gora kesekî ku ne xizmê wî ye, ew xwe nêzîkî mêvan hîs dike, serdana gora dêûbavan dê bibe sedema nêzîkbûn û evîna duqat.

B. Bandorên serdana gorên dêûbavan ji bo zarokan

Li gorî vegotinan, serdana gorên dêûbavan jî bandorên baş hene, ku dê li jêr werin behs kirin:

1. Pirsîna hewcedariyan û bersivdayîna duayan li ser gorên dêûbavan

Yek ji nîmetên serdana gorên dêûbavan û dua kirina li ser gorên wan bersiva duayan e. Fermandarê Bawermendan, Hz. Îmam Elî (silavên Xwedê li ser wî bin), dibêje: «وَ لْیَطْلُبْ أَحَدُکُمْ حَاجَتَهُ عِنْدَ قَبْرِ أَبِیهِ وَ عِنْدَ قَبْرِ أُمِّهِ بِمَا یَدْعُو لَهُمَا؛ (۳)

"Her yek ji we, dema ku hûn serdana gorên dê û bavên xwe dikin, divê pêşî ji bo wan dua bikin, paşê jî ji bo pêdiviyên xwe bipirsin."

2. Bexşandina gunehan

Bandor û nîmeteke din a serdana gorên dê û bavên xwe ji bo zarokan ev e ku ew ê rehmet û bexşandina îlahî bistînin. Di vegotineke ji Resûlê Xwedê, (selam û bereket li ser wî û alê wî bin, de tê gotin: «مَنْ زَارَ قَبْرَ وَالِدَیْهِ‌ أَوْ أَحَدِهِمَا فِی کُلِّ جُمُعَهٍ فَقَرَأَ عِنْدَهُمَا یس

غَفَرَ اللَّهُ لَهُ بِعَدَدِ کُلِّ حَرْفٍ مِنْهَا؛ (۴

Her kesê ku her roja Înê serdana gorên dê û bavê xwe an yek ji wan bike û li ser gorên wan sûreya Yasîn bixwîne, Xwedê dê ji bo hejmara tîpên vê sûreyê wî bibaxşîne.”

3. Tomarkirina gelek kirinên baş ji bo hecî

Ji Îmam Huseyîn (s.x) hatiye vegotin ku her kesê ku dikeve goristanekê û vê dua dike:

«اللَّهُمَّ رَبَّ هَذِهِ الْأَرْوَاحِ الْفَانِیَهِ وَ الْأَجْسَادِ الْبَالِیَهِ وَ الْعِظَامِ النَّخِرَهِ الَّتِی خَرَجَتْ مِنَ الدُّنْیَا وَ هِیَ بِکَ مُؤْمِنَهٌ أَدْخِلْ عَلَیْهِمْ رَوْحاً مِنْکَ وَ سَلَاماً مِنِّی. »

Xwedê ji dema Adem heta Roja Qiyametê bi qasî mexlûqên xwe ji bo wî karên qenc dinivîse. (5) Her çend ev vegotin ne bi taybetî ji bo serdana gorên dê û bavan be jî, eşkere ye ku kesek ku serdana gorên dê û bavê xwe dike û vê duayê dixwîne jî derbas dibe.

4. Pêşîgirtina li Çewtiya Dê û Bavan

Yek ji nîmetên serdana gorên dê û bavan ew e ku zarok ji neheqiya dê û bavên xwe dûr bikevin. Di vegotinek ji Îmam Kazim (s.x) de wiha tê gotin: «إِنَّ الْعَبْدَ لَیَکُونُ بَارّاً بِوَالِدَیْهِ فِی‌ حَیَاتِهِمَا ثُمَّ یَمُوتَانِ فَلَا یَقْضِی عَنْهُمَا دُیُونَهُمَا وَ لَا یَسْتَغْفِرُ لَهُمَا فَیَکْتُبُهُ اللَّهُ عَاقّاً وَ إِنَّهُ لَیَکُونُ عَاقّاً لَهُمَا فِی‌ حَیَاتِهِمَا غَیْرَ بَارٍّ بِهِمَا فَإِذَا مَاتَا قَضَی دَیْنَهُمَا وَ اسْتَغْفَرَ لَهُمَا فَیَکْتُبُهُ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ بَارّاً؛ (۶)

"Bi rastî, xulamek dema ku dê û bavê xwe sax in qenciyê dike, lê piştî mirina wan, ew deynên wan nade û ji bo wan lêborînê naxwaze, ji ber vê yekê Xwedayê Teala wî kesî wekî ku ji dê û bavê xwe re neguhdarî kiriye dibîne; lê dibe ku mirov dema ku ew sax in qenciyê bi wan nekiribe, lê piştî mirina wan, ew wan bi bîr tîne, deynên wan dide û ji bo wan lêborînê dixwaze, û ev dibe sedem ku navê wî di nav kesên ku ji dê û bavên xwe re qenciyê dikin de were nivîsandin."

Ji vê vegotinê, dikare were fêm kirin ku serdana gorên dê û bavan û lêborîna wan ji bo wan rê li ber neguhdana kesekî digire, ji ber ku yek ji mînakên qenciyê ji bo miriyan amadebûna li ser gorên wan û lêborîna wan e.

C. Bandor û bereketên ku ew ji bo herduyan jî hene

Di hin vegotinan de, bandorên serdana gorên miriyan hene ku hem kesê ku serdana wan dike û hem jî yê ku tê ziyaret kirin dihewîne.

1. Lêborîna ziyaretkar û kesê diçin ziyareta wî

Îmam Riza (silavên Xwedê li ser wî bin) dibêje: «مَا مِنْ عَبْدٍ مُؤْمِنٍ زَارَ قَبْرَ مُؤْمِنٍ فَقَرَأَ عِنْدَهُ‌ إِنَّا أَنْزَلْناهُ فِی لَیْلَهِ الْقَدْرِ سَبْعَ مَرَّاتٍ إِلَّا غَفَرَ اللَّهُ لَهُ وَ لِصَاحِبِ الْقَبْر؛ (۷) Ti bendeyê bawermend tune ku serdana gora bawermendekî bike û heft caran sûreya Qedr li nêzîkî gora wî bixwîne, lê Xwedê mêvan û xwediyê gorê efû bike.”

2. Tomarkirina xelata 50 salên îbadetê û bexşandina 50 salên gunehan

Ji Fermandarê Bawermendan (silavên Xwedê lê bin) hatiye vegotin ku min ji Pêxemberê Xwedê (silavên Xwedê lê bin) bihîstiye ku gotiye: Her kesê ku dikeve goristanê û dibêje: «بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِیمِ‌ السَّلَامُ عَلَی أَهْلِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مِنْ أَهْلِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ یَا أَهْلَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ بِحَقِّ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ کَیْفَ وَجَدْتُمْ قَوْلَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مِنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ یَا لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ بِحَقِّ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ اغْفِرْ لِمَنْ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَ احْشُرْنَا فِی زُمْرَهِ مَنْ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ عَلِیٌّ وَلِیُّ اللَّهِ.»

Xwedê Teala xelata pêncî salan bide wî û gunehên wî û yên dê û bavê wî pêncî salan efû bike. (8)

Encam:

Gelek vegotinan serdana miriyan pêşniyar kirine. Hin vegotinan bi taybetî serdana dêûbavan jî pêşniyar kirine. Ev vegotin li sê kategoriyan têne dabeş kirin. Hinan feydeyên serdana miriyan, hinan feydeyên wê ji bo ziyaretê, û hin vegotinan jî feydeyên serdana herduyan destnîşan kirine.

Têbînî:

