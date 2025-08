Xarîbabadî: Heke "Snapback" çalak bibe, em ê bersiva qewimî bidin

Li gorî rapora nûçegihanê çandî yê Ajansa Navneteweyî ya Ehl-ul Beytê (s.x) -ABNA-Xerîb Abadî" di kêleka bîranîna çilemê Şehîd Serdar Reşîd de, li ser peywendiyên dadî yên dijî rejîma Sihyonîst û Dewletên Yekbûyî ragihand:

"Me dikare li hemû astên birêvebirên rejîma Sihyonîst, di her dadgehekî navxweyî an navneteweyî de, dozên cezaî vekin — her çend me li dijî vê rejîmê ye jî. Divê ew xwe bêparsî hesab nekin."

Wî bi awayekî fermî got: "Nêrîna Komara Îslamî ya Îranê li ser neqanûnîbûna rejîma Sihyonîst û nasnekirina wê, zelal e. Ji ber vê yekê, eger Îran di warê qanûnî û dadî de çalakî bike, kes nikare bêje ku Îran bi awayekî veşartî vê rejîmê nas kiriye."

Ev gotin nîşan didin ku Îran dixwaze bi rêyên qanûnî li dijî rejîma Îsraîlê bisekine, lê di heman demê de ji nêrîna xwe ya siyasî ya "nasnekirina Îsraêlê" jî dernakeve.

Xerîb Abadî di derbarê tehdîdên Ewropayiyan li ser Îranê ji bo çalakkirina "Snap Back" de got:

"7 sal berê Amerîka ji Bargim derket û Ewropayî jî yek ji peymanên xwe jî pêk neanî. Naha piştî 7 sal bîra wan hat ku peymanek hebû û her du alî berpirsyar bûn. Aşkera ye ku ev çalakiye siyasî ye, ne qanûnî, û xweşkêşandineke neqanûnî ye."

Cîgirê Wezîrê Karê Derve ê Îranê zelal kir:

"Eger ew biçin ser mekanîzmaya 'Snap Back' an 'Trigger Mechanism', divê em bipirsin: 'Çima we peymanên xwe pêk neanî?' Em ji bo hemû welatan, Neteweyên Yekbûyî û Encûmena Ewlekariyê jî zelal kirîye ku eger ew vê yekê bikin, ev ê xapandin û sûîstmalkirina strukturên navneteweyî be. Komara Îslamî ya Îranê ê bersivek biryarane bide vê yekê."

