Sînorê Başmaxê ji bo ziyaretvanên Erbeînê hat vekirin

Li gorî rapora nûçegihanê çandî yê Ajansa Navneteweyî ya Ehl-ul Beytê (s.x) -ABNA-Ragihand ku li gorî daxuyaniya fermî ya navenda navendî ya Erbeînê, koma yekem a heciyan ji Başmaxê derbasî axa Hikûmeta Herêma Kurdistanê (HKG) bûye.

Cîgirê Parêzgarê siyasî, ewlehî û civakî yê Kurdistanê destnîşan kir ku hemû hevrêziya pêwîst ji bo dabînkirina xizmetguzariyan ji heciyan re, di nav de cihgirtin, veguhastin û cih, hatiye kirin û got:

Wî got ku tê payîn ku kapasîte ji bo mazûvaniya 300,000 heciyan be û got: "Heta niha, nêzîkî 6,000 kes di pergalê de qeyd bûne, ku em hêvî dikin ku bi ragihandinek berfireh pêşwaziya li sînorên Başmaxê zêde bike.