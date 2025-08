“Tevger û amadebûna temamîya herêma Kerbelayê bo peşkêşkirina xêrhatina zêdetir ji 20 milyon ziyarêtvanên Erbaînê”

Li gorî rapora nûçegihanê çandî yê Ajansa Navneteweyî ya Ehl-ul Beytê (s.x) -ABNA-Bi nêzîk bûnê rojeya Arbaînê, herêma Kerbelayê Me‘lâ hemû rêveberên xizmet û teknîkî xwe, bi taybetî rêveberiya hêza elektrikê, beramberî pêşxistina planeke emerjensiya mezin amade kir, da ku cîhekî aram û ewlehî ji bo milyonan zîyarvanên herêmî û derveyî amadekirinê were çêkirin.

Li gorî rapora rojnameya Es-Sebah, Ahmed Musî El-Abbâdî, axaftkarê Wezareta Elektrikê ya Îraqê, got ku pêşkêşkirina domdar a elektrikê, xizmetên pêwîst û ewlehîkirina rê û xeteyên serekeyî ji girîngtirîn pêşîniyên hêviyên hukûmetî û herêmî bi hevkariya serdana pîroz a Huseynî û Abbâsî ye.

Wezareta Elektrikê planeke emerjensiyê ya tevahî dest pê kir, ku di nav de tevgera xeta elektrikê, sazkirina transformatorên nû û rûniştin û parastina torên elektrikê ya Kerbelayê û rêyên serdana wê ye.

Ew diyar kir ku ev çalakî bi armanca pêşkêşkirina elektrikê ya domdar û kêmkirina bêsîdarî li ser torên elektrikê, bi taybetî li herêmên komkirinê, cîhanên mayînê, navenda nexweşxaneyan û moqeban tê xebitîn.

Hukûmeta herêmî ya Kerbelayê jî bi hevkariya fermandariya operasyonan û wezareta xizmetguzarî, û bi piştgirîya rastî ya serdana pîroz a Huseynî û Abbâsî, planên hevkariya xizmet û ewlehî digerîne.

Heman demê herêmên Nêcef, Wasît, Erbîl, Kerkûk û El-Muthannâ jî bi şandina hêz û amûrên xizmetguzarî, beşdarî pêşkêşkirina piştgiriyê ji Kerbelayê dikin, da ku rêveberiya gelê mezîn û xwestinên xizmetguzarî bişopînin.

Ev amadekarî û rêveberî bi pêşbînîyên fermî ya ku hejmare zîyarvanan di vê salê de zêdetir ji 20 milyon kes dibin, têkildar e û ev pêwîste ku hevkariya bilind di beşên xizmetguzarî û ewlehî de bibe da ku roja Arbaîn bi serkeftin û di cîhekî sûk û ewlehî de were lidarxistin.

